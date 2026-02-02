«الثقافة» تطلق أول دراسة وطنية حول دور الثقافة في العمل المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الثقافة نتائج دراستها الوطنية الرائدة بعنوان: «متجذرة في القدرة على الصمود: كيف تُشكّل الثقافة القدرة على الصمود المناخي في دولة الإمارات»، التي أعدتها الوزارة بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني.

وجاء الإعلان عن الدراسة خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية رفيعة المستوى، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وبحضور نخبة من المعنيين وأصحاب المصلحة من القطاعين الثقافي والمناخي.

وأكدت شذى الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، خلال الجلسة، أن الثقافة تلعب دوراً محورياً في العمل المناخي على الرغم من أن هذا الدور لم يحظَ بالاهتمام الكافي حتى الآن، رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الثقافي للإسهام في إحداث تغيير فعال.

وقالت الملا: «تركز جهودنا اليوم على إدماج الثقافة بشكل فعال ومنهجي ضمن الاستراتيجيات الوطنية للعمل المناخي، بما يضمن التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معها، وبناء القدرة على الصمود، ومعالجة الخسائر والأضرار غير الاقتصادية، خاصةً في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من إرث ثقافي عريق وقطاع إبداعي متنامٍ، وشراكتنا الراسخة مع وزارة التغير المناخي والبيئة».

وأضافت: «يُعدّ العمل المناخي المرتكز على الثقافة أحد أبرز مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات، حيث أسهم في إبراز دور التراث الثقافي كمؤشر للتقدم نحو الهدف العالمي للتكيّف. كما شهد عام 2023 تأسيس (مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة)، وهو تحالف غير رسمي تقوده دولة الإمارات والبرازيل، يهدف إلى تعزيز دمج الثقافة في سياسات تغير المناخ ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».