محمد الشرقي: أهمية الشراكات الثقافية في تعزيز الفنون

الفجيرة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، توقيع مذكرة تفاهم بين «مدرسة الخط والزخرفة في الفجيرة» و«كلية الدراسات الشرقية والأفريقية - جامعة لندن (SOAS)»، إيذاناً ببدء تعاون أكاديمي لإطلاق برنامج متخصص في فنون المخطوط يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وفق أعلى المعايير الأكاديمية.

وقّع المذكرة الدكتورة إسراء الهمل، مديرة مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة، والبروفيسور آدم حبيب، نائب رئيس جامعة SOAS في لندن.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الشَّراكات الثقافيّة في تعزيز منظومة قطاع الثقافة والفنون في إمارة الفجيرة، وتبادل الخبرات، بما يرتقي بالعملية الإبداعية وركائزها، بما يخدم التراث العربي الإسلامي وفنونه المختلفة. ونوّه سموّه، بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الفكرية والتنموية التي تسهم في تطوير العمل الثقافي، وجعل الفجيرة مركزاً رائداً لصناعة الإبداع، وتعزيز الفن والثقافة.

وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين لاستحداث درجتين أكاديميتين هما دبلوم الدراسات العليا في فنون المخطوط، وماجستير الفنون في فنون المخطوط، وقد صُمّم المسار ليتيح للطلبة إكمال عام دراسي واحد والحصول على الدبلوم، أو الاستمرار لعام ثانٍ لاستكمال درجة الماجستير، وفق تطلعاتهم الأكاديمية وتقدّمهم في التعلّم.

ويحتوي البرنامج على مقررات عملية عن الخطوط العربية التقليدية، والزخرفة الهندسية والنباتية، وتجليد الكتب والمنمنمات، بالإضافة إلى المقررات النظرية المتصلة بثقافات المخطوط وتاريخه العربي والإسلامي.

ويبدأ البرنامج في سبتمبر 2026، وهو برنامج حصري صُمّم خصيصاً لمدرسة الخط والزخرفة، ويُقدَّم في إمارة الفجيرة فقط.