الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

محمد الشرقي: أهمية الشراكات الثقافية في تعزيز الفنون

محمد الشرقي يشهد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين (وام)
3 فبراير 2026 01:59

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، توقيع مذكرة تفاهم بين «مدرسة الخط والزخرفة في الفجيرة» و«كلية الدراسات الشرقية والأفريقية - جامعة لندن (SOAS)»، إيذاناً ببدء تعاون أكاديمي لإطلاق برنامج متخصص في فنون المخطوط يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وفق أعلى المعايير الأكاديمية.
وقّع المذكرة الدكتورة إسراء الهمل، مديرة مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة، والبروفيسور آدم حبيب، نائب رئيس جامعة SOAS في لندن.
وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الشَّراكات الثقافيّة في تعزيز منظومة قطاع الثقافة والفنون في إمارة الفجيرة، وتبادل الخبرات، بما يرتقي بالعملية الإبداعية وركائزها، بما يخدم التراث العربي الإسلامي وفنونه المختلفة. ونوّه سموّه، بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الفكرية والتنموية التي تسهم في تطوير العمل الثقافي، وجعل الفجيرة مركزاً رائداً لصناعة الإبداع، وتعزيز الفن والثقافة.
وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين لاستحداث درجتين أكاديميتين هما دبلوم الدراسات العليا في فنون المخطوط، وماجستير الفنون في فنون المخطوط، وقد صُمّم المسار ليتيح للطلبة إكمال عام دراسي واحد والحصول على الدبلوم، أو الاستمرار لعام ثانٍ لاستكمال درجة الماجستير، وفق تطلعاتهم الأكاديمية وتقدّمهم في التعلّم.
ويحتوي البرنامج على مقررات عملية عن الخطوط العربية التقليدية، والزخرفة الهندسية والنباتية، وتجليد الكتب والمنمنمات، بالإضافة إلى المقررات النظرية المتصلة بثقافات المخطوط وتاريخه العربي والإسلامي.
ويبدأ البرنامج في سبتمبر 2026، وهو برنامج حصري صُمّم خصيصاً لمدرسة الخط والزخرفة، ويُقدَّم في إمارة الفجيرة فقط.

محمد الشرقي
الإمارات
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
جامعة لندن
مدرسة الخط والزخرفة
آخر الأخبار
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اقتصاد
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اليوم 12:25
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©