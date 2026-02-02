حاكم الشارقة يشهد انطلاق مهرجان الشارقة للشعر النبطي

الشارقة (وام)



شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء أمس، انطلاق فعاليات الدورة الـ 20 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، الذي يقام من 2 لغاية 9 فبراير الحالي، بمشاركة أكثر من 70 شاعراً وشاعرة، ونخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف الدول العربية، وذلك في قصر الثقافة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشاعرين سعيد بولاحج الرميثي وعلي جمعة السويدي، نظير جهودهما الثقافية والأدبية في مجال الشعر النبطي، وإسهاماتهما المتميزة في الحفاظ على الموروث الشعري الأصيل، وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي، وإثراء الساحة الأدبية بأعمال جسدت الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.

وشاهد سموه والحضور مادة تناولت مسيرة الشاعرين المكرمين في هذه الدورة، وأبرز المحطات الأدبية لهما وإسهاماتهما في الشأن الثقافي العام على مستوى الشعر النبطي، وقدم الشاعران من خلالها شكرهما وامتنانهما إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على تفضل سموه بتكريمهما والاهتمام بالشعراء.

وألقى الشاعر بطي المظلوم قصيدة بعنوان «دار سلطان»، كما ألقى الشاعر سعيد سيف الطنيجي، قراءة شعرية بعنوان «منبع الطيب»، وألقى الشاعر سعيد بن غليطة الغفلي، قراءة شعرية بعنوان «جرة قلم». ويمثل مهرجان الشارقة للشعر الشعبي تظاهرة ثقافية بارزة تجمع الشعراء والنقاد والجمهور، وتسهم في تطوير القصيدة النبطية، وتعزيز حضورها بوصفها ذاكرة حيّة للوطن والهوية.

ويأتي المهرجان تأكيداً على مكانة الشعر النبطي في المجتمع الإماراتي، وإبرازاً لخصوصية الهوية الثقافية، وسعياً لاكتشاف دلالاته الجمالية، وتوثيق المشهد الشعري الإماراتي والخليجي والعربي.

وستقدّم الدورة الحالية من المهرجان مجموعة من الفعاليات التي تقوم على التنوع والتميّز، إذ تتضمن إقامة ثماني أمسيات شعرية، من بينها ندوة نقدية تناقش المسيرة الأدبية للشاعرين المكرمين. كما سينتقل المهرجان بفعالياته إلى مدينتي الذيد وكلباء، في مشهد يعكس تنوّعاً مكانياً وثقافياً، ويتيح للمشاركين التعرّف إلى الطابع الثقافي والتراثي والتاريخي للمدينتين.

حضر الحفل بجانب سموه كل من الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومنصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وحمد علي المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين والشعراء والإعلاميين.