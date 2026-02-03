الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي

«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
3 فبراير 2026 12:12

العين (وام) 

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان العين التراثي بدورته الأولى عن استحداث «مسابقة الجامي» ضمن برنامج فعالياته، في خطوة تهدف إلى التعريف بعناصر التراث الغذائي الإماراتي وطرق إعدادها، بغرض نقل المعارف المرتبطة بها بطريقة تفاعلية تجمع بين التنافس الإيجابي والتجربة الحية، إلى جانب إبراز قيم الجودة والبساطة التي يتميز بها المطبخ الإماراتي.تستهدف المسابقة الأفراد والأسر المنتجة والممارسين المهتمين بإعداد الجامي وفق الأساليب التقليدية المتعارف عليها، بما يعكس التنوع في طرق التحضير والالتزام بالمكونات الطبيعية.
وتقام المسابقة يومياً طوال أيام المهرجان، الذي انطلق في 31 يناير الماضي ويستمر حتى 9 فبراير بأرض المعارض في مدينة العين، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، وحددت اللجنة المنظمة معايير دقيقة لتقييم المشاركات.
وشهدت المسابقة في يومها الأول مشاركات عكست خبرات متميزة في إعداد الجامي، وسط اهتمام وتفاعل من زوّار المهرجان الذين اطّلعوا على تفاصيل هذه المسابقة وقيمتها الثقافية.
وأكدت لجنة التحكيم أن مسابقة الجامي تُسهم بدور فاعل ومهم في إحياء هذا المنتج التراثي وصونه واستدامته، مشيرة إلى أن التقييم للمشاركات يراعي جودة المنتج، والالتزام بالطريقة التقليدية في الإعداد، بما يعكس أصالة الموروث الغذائي المحلي.

أخبار ذات صلة
«العين التراثي» يتوِّج الفائزين في مسابقة التمور
مهرجان العين التراثي يرسِّخ قيَم الهوية الوطنية
المصدر: وام
مهرجان العين التراثي
مهرجان العين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©