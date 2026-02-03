الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مركز جمعة الماجد» ينظّم محاضرة افتراضية حول الكيمياء في الشعر

«مركز جمعة الماجد» ينظّم محاضرة افتراضية حول الكيمياء في الشعر
3 فبراير 2026 12:59

دبي (الاتحاد)

بالتعاون مع جامعة توبينغن الألمانية، نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أمس الاثنين، محاضرة افتراضية بعنوان «الكيمياء في الشعر: مخطوطات ديوان شذور الذهب لابن أرفع رأس الأندلسي (القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي)»، قدّمتها الدكتورة ريغولا فورستر، أستاذة التاريخ والثقافة الإسلامية في جامعة توبينغن، بحضور نخبة من الباحثين والمتخصصين.
وسلّطت المحاضرة الضوء على شخصية الكيميائي الأندلسي ابن أرفع رأس، الذي عاش في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي، وعلى ديوانه الكيميائي الشهير «شذور الذهب»، واستُهلّت المحاضرة بمدخل موجز حول أهمية علم الكيمياء في تاريخ الفكر العربي، قبل الانتقال إلى مناقشة إشكاليات تتعلق بهوية ابن أرفع رأس وإنتاجه العلمي في مجالي الكيمياء والعلوم الغامضة.
وتناول الجزء الرئيسي من المحاضرة كتاب «شذور الذهب» من خلال استعراض نسخه المخطوطة المتعددة، التي يعود تاريخها إلى أواخر العصور الوسطى وحتى القرن العشرين الميلادي، وتمتد جغرايًًا من المغرب إلى الهند، في دلالة واضحة على المكانة الرفيعة التي حظي بها هذا الديوان، وعلى الاهتمام الواسع بعلم الكيمياء في التراث العلمي.
كما تضمّن العرض استعراضاً عاماً شاملاً للمخطوطات المعروفة للكتاب، من حيث توزّعها الزمني والجغرافي، وأهميتها في دراسة تاريخ العلوم عند العرب.

