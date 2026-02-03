صدور مجلتي «الشرقية» و«الوسطى» للعدد الـ77 عن دائرة الثقافة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «77» من كل من مجلة «الشرقية» ومجلة «الوسطى»، عن شهر فبراير 2026، واشتمل العددان على موضوعات سلّطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية. وتابع العدد 77 من مجلة «الوسطى» في ملف «إنجاز» انطلاقة مصنع مليحة للألبان، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في 24 ديسمبر الماضي، والذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، وتُقدر طاقته الإجمالية بنحو 600 ألف لتر يومياً. وفي باب «درب القمة» حوار مع الباحث التراثي خليفة مبارك دلموك الكتبي، لنغوص معه في ملامح مسيرته بين الدبلوماسية والإعلام والبحث التراثي والتاريخي، وفي «ملامح أصيلة» لقاء مع الوالد سعيد بن راشد بن ربيع الطنيجي، ونتوقف معه عند محطات فارقة في تاريخ المنطقة الوسطى، وفي «اشتغال» لقاء بالشاب المهندس ناصر راشد عبدالله المحيان الكتبي، نتعرف فيه على قصة نجاح مشروعه المتخصص في القهوة، وفي «راعي نخل» حوار آخر مع سلطان بن سالم بن رشيد، يتحدث فيه عن شغفه بزراعة النخيل. وتضمّن باب «تحت الضوء» تقريراً عن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، التي نظّمتها إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، وفي «على الرحب» تقرير عن منطقة «رفادة» في المدام، وسلّط «ميدان» الضوء على إنجازات لاعب القوس والسهم عبدالله عبيد الكتبي، وفي «على الدرب» نتعرف على قصة الطالبة المتفوقة علياء سعيد الطنيجي. وتناول «ظل الغافة» الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة الشارقة للفنون الشعبية وإحياء التراث، وفي «سيرة» نستذكر الأثر الطيب الذي تركه المرحوم سعيد محمد بن شايع الطنيجي في أهل مدينة الذيد والمنطقة الوسطى، كما تضمّن العدد مواضيع وتغطيات متنوعة من المنطقة الوسطى. وسلّط ملف «إنجاز» في العدد 77 من مجلة «الشرقية» الضوء على أحدث مشاريع السياحة البيئية، وهو «نُزل رحّال» في مدينة كلباء، الذي أنجزته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» يوفّر لمرتاديه تجربة تعزّز من قيمة الطبيعة، وتحافظ على مكوناتها. وفي «درب القمة» تُحدّثنا شيخة علي النقبي، نائبة مدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، التي تقدّم نموذجاً للعصامية والنجاح، وفي «ملامح أصيلة» نلتقي بالوالدة فاطمة عبيد حميد الدهماني، وهي امرأة شاهدة على تحولات عديدة في كلباء، كما تُحدّثنا في «مربي أجيال» الأستاذة سلام الظهوري عن التعليم بوصفه فعلاً إنسانياً ممتداً، وفي «اشتغال» نتعرف على خالد الحوسني وحكايته مع جمع الطوابع البريدية.

وتابع «تحت الضوء» فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان خورفكان البحري، على شاطئ مدينة خورفكان، وكذلك مهرجان التمور والعسل في كلباء في نسخته الثانية، ونتجول في «على الرحب» في بحيرة الحفية، حيث الهدوء الذي يصنع من عناصر المكان سيمفونية للجمال. ونقرأ في «ميدان» عن أنشطة مهرجان الشارقة-كلباء للفروسية، في نسخته السابعة، وكذلك فعاليات بطولة كلباء الدولية المفتوحة للجودو، وتُحدّثنا في باب «مسار» مريم القايدي، التي اختارت المكتبات مساراً مهنياً، وفي «على الدرب» نلتقي بحمدان المزروعي، من وادي الحلو، وهو طالب شغوف بالروبوتات.

ونتعرف في «ذاكرة» على الرحلة من الشراع والدابة إلى الآلة والسيارة، وفي «توصيفات تراثية» على أنواع الأعرشة واستخدام سعف النخيل في البناء، وفي «سيرة» على ملامح من حياة محمد بن يعقوب البيرق، من أهالي حي الحصن بكلباء، وغير ذلك من المتابعات الشيقة.

