جوائز «روّاد» في أبوظبي.. 12 فبراير

أبوظبي (وام) أعلنت «ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن استضافة النسخة الثانية من جوائز «روّاد» في 12 فبراير الجاري، وهي مبادرة سنوية مهمة تكرِّم الأفراد والفرق المتميزة، تقديراً لإسهاماتهم في تقديم تجارب استثنائية لضيوف جزيرة ياس.

وتجسِّد جوائز «روّاد» معاني الريادة، وذلك من خلال تكريم الجهات والأفراد، تقديراً لالتزامهم وتفانيهم ونهجهم القيادي، ودورهم الأساسي في تعزيز مكانة جزيرة ياس وجهة عالمية رائدة للترفيه والسياحة.

وأثمرت جهود فرق العمل، عبر مختلف المدن الترفيهية والمعالم السياحية في الجزيرة وفنادقها، عن نتائج ملموسة، حيث حققت الجزيرة موسم صيف قياسياً مع تسجيل زيادة سنوية كبيرة في أعداد الزوار بلغت 15%، فيما يواصل هذا التركيز المستمر على جودة الأداء والارتقاء بتجارب الضيوف لدعم مسار النمو المستدام، وترسيخ مكانة جزيرة ياس وجهة رائدة في قطاع الترفيه.

ويقام حفل توزيع جوائز عام 2026 في جزيرة ياس، بمشاركة فرق عمل من مختلف قطاعات الأعمال التابعة لـ «ميرال»، بما في ذلك المدن الترفيهية والمعالم السياحية، والفنادق، ومتاجر التجزئة، ومرافق الترفيه، وشركاء الوجهات.

واستناداً إلى النجاح الذي شهدته النسخة الافتتاحية، توسّع برنامج الجوائز هذا العام ليشمل 19 فئة، مع إضافة 5 فئات جديدة تسلِّط الضوء على نطاق أوسع من الإسهامات عبر مختلف أنحاء الجزيرة.

وشهدت نسخة العام الماضي تكريم أكثر من 400 شخص، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة، كما سيتم استحداث 5 فئات جوائز جديدة هذا العام، إلى جانب جائزة نقدية لكل فائز.