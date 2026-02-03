الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
"ناسا" تحدد موعداً جديداً لإطلاق صاروخها إلى القمر

3 فبراير 2026 15:29

قالت الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء " ناسا"، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لإطلاق صاروخها الجديد إلى القمر  في مارس المقبل بعدما واجه تسرباً في الوقود خلال اختبار حاسم أمس الاثنين.
وأوضحت ناسا في بيان أن إرجاء إطلاق الصاروخ سوف يتيح" للفرق مراجعة البيانات وإجراء اختبار آخر".  يشار إلى أن تسرب الوقود، الذي يذكر بإرجاء إطلاق الصاروخ منذ ثلاثة أعوام، وقع بعد عدة ساعات من بدء عملية التزود بالوقود التي تستمر يوما أمس الاثنين في مركز كينيدي الفضائي. وأوضحت ناسا أنه سوف يتم إخراج أربعة رواد فضاء، كانوا مكلفين بهذه المهمة، من الحجر الصحي الذي استمر نحو أسبوعين. وأشارت إلى أنهم سيدخلون الحجر الصحي مجددا" قبل أسبوعين " من نافذة الإطلاق المقبلة للرحلة حول القمر.

المصدر: وكالات
القمر
صاروخ
الفضاء
ناسا
