الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية

يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في فعاليات الاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، ضمن أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد"، من خلال تنظيم باقة واسعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية التي تجسد عمق الروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين.

ويشمل برنامج الاحتفال تنظيم ندوة علمية حول العلاقات الاجتماعية الإماراتية الكويتية عبر التاريخ، تستهل بها المؤسسة موسمها الثقافي لعام 2026، إلى جانب تنظيم عدد من معارض الصور التاريخية التي توثق مسيرة العلاقات الثنائية، وتقديم ورش تعليمية ومحاضرات متخصصة في مدارس أبوظبي والتجمعات الاحتفالية، وإصدار كتاب توثيقي بعنوان "الإمارات والكويت.. ذاكرة وطن وعلاقات أخوة"، يوثق بصور ووثائق وشواهد أرشيفية مختارة تعكس عقوداً من التعاون والتكامل بين الشعبين الشقيقين، محطات مضيئة من تاريخ العلاقات الأخوية المتينة.

وانطلقت فعاليات الأرشيف والمكتبة الوطنية ضمن أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد"، الذي يمتد خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2026، بندوة "العلاقات الاجتماعية الإماراتية الكويتية" التي تناولت جذور العلاقات الاجتماعية والأخوية بين البلدين، والعوامل التي أسهمت في تعزيزها، بدءاً من الدور الكويتي في دعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات قبل قيام الاتحاد، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم، وصولاً إلى مواقف دولة الإمارات الداعمة لدولة الكويت في أزماتها، ما عزز من رسوخ العلاقات وقوتها.

وأكد المشاركون في الندوة أن العلاقات الإماراتية الكويتية تمثل نموذجاً راسخاً للأخوة الخليجية الأصيلة، التي تشكلت في بيئة اجتماعية وثقافية مشتركة، ورسختها قيم التلاحم والتكاتف والمصير الواحد.

وعلى صعيد معارض الصور والوثائق، يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية تنظيم معارضه في عدد من المواقع الحيوية، تشمل مجلس كبار الشخصيات في قاعة المغادرين بمطار زايد الدولي، والساحة الخارجية لمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، و"غاليري مول" ومبنى شركة مبادلة بالتعاون مع الشركة.

كما يعمل الأرشيف والمكتبة الوطنية على إثراء موقع الأرشيف الرقمي للخليج العربي "AGDA" بمعرض افتراضي للصور يوثق العلاقات الإماراتية الكويتية.

وتجسد الصور التي تحتويها المعارض قوة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين؛ حيث توثق عدداً من اللقاءات التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بكل من الشيخ صباح السالم الصباح، والشيخ جابر الأحمد الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمهم الله، مؤكدة عمق العلاقات بين القيادتين الحكيمتين واستمرارها وتطورها في المجالات المختلفة حتى يومنا هذا.

وأصدر الأرشيف والمكتبة الوطنية ملحقًا خاصًا لمجلة "المقطع" بعنوان "الإمارات والكويت… حكاية أخوّة عابرة للزمن"، جرى توزيعه على نطاق واسع في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

وفي إطار أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد"، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية سلسلة من الورش الفنية والمحاضرات التوعوية تحت شعار "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد"، تستضيفها عدد من المدارس، من بينها مدارس المنارة الخاصة، والطويلة، والأصالة، والإمارات الوطنية، ومدارس أدنوك، إضافة إلى مدارس أخرى وبعض رياض الأطفال.

وتركز المحاضرات على عمق ورسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، مستعرضة جذور هذه العلاقات التاريخية، والدور البارز الذي اضطلعت به دولة الكويت في دعم مسيرة التنمية التعليمية والصحية في دولة الإمارات، إلى جانب إسهاماتها في تطوير قطاعي الإعلام والثقافة.

كما شملت الفعاليات تنظيم برامج وأنشطة متخصصة حول العلاقات الإماراتية الكويتية، ضمن مبادرة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تأكيداً على أهمية غرس قيم الأخوة، وتعزيز الوعي بالتاريخ المشترك في نفوس الأجيال الناشئة.

وفي السياق ذاته، أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية حملة إعلامية عبر قنواته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، سلط خلالها الضوء على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، مستعرضاً باقة مختارة من الصور والمواد الفيلمية والوثائق التاريخية التي توثق مسيرة هذه العلاقات ومحطاتها البارزة، كما أتاحت الحملة لجمهور المتابعين فرصة التفاعل والمشاركة، بما يعزز الوعي بالتاريخ المشترك ويكرس قيم الأخوة بين الشعبين الشقيقين.