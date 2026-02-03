الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إطلاق مسابقة تأليف النص المسرحي للكبار

إسماعيل عبدالله
4 فبراير 2026 03:23

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العربية للمسرح فتح باب استقبال النصوص المشاركة في النسخة السابعة عشرة من مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار (فوق 18 سنة)» لعام 2026، وخُصصت لنصوصٍ تتناول موضوع «الإنسان في عالمٍ ما بعد إنساني».
وقال إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: «في ظل الذكاء الاصطناعي والتطور التقني المتسارع، يبرز السؤال: هل صنع الإنسان قاتله؟ من خلال هذا التساؤل وما يتصل به من إشارات، خُصصت المسابقة للاحتفاء بنصوص تستشرف مخاطر عالم «ما بعد بشري». فإذا كان الأديب التشيكي كارل تشابيك قد استشرف في مسرحيته «رجال روسوم الآلية العالمية» عام 1921، خيالاً حوّله العلم لاحقاً إلى واقع، وكان أول من أطلق لفظ «روبوت» التي تعني باللغة التشيكية «العبد»؛ فإننا نعيش اليوم ما تنبأ به، بل وأكثر. والسؤال المطروح علينا ككتاب مسرح: ماذا علينا أن نستشرف عبر السرد المسرحي؟ وماذا نكتب لنحمي جوهر الإنسانية مع ضمان مواكبة التطور؟».
ووضعت «الهيئة» ضوابط للمشاركة، أبرزها أن يكون النص عربي الروح وإنساني الأبعاد، ولم يسبق فوزه في مسابقة أخرى، ولم يشارك في النسخة نفسها سابقاً، ولم يُنشر أو يُقدم في عرض مسرحي من قبل، وأن يكون عمر الكاتب فوق 18 عاماً. 

أخبار ذات صلة
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تحتفي بمرور خمسة أعوام على ريادتها
الجولة 15 تُشعل سباق القمة وصراع القاع في «دوري أدنوك»
الهيئة العربية للمسرح
الثقافة
الشارقة
الذكاء الاصطناعي
المسرح
النص المسرحي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©