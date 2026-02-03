إطلاق مسابقة تأليف النص المسرحي للكبار

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت الهيئة العربية للمسرح فتح باب استقبال النصوص المشاركة في النسخة السابعة عشرة من مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار (فوق 18 سنة)» لعام 2026، وخُصصت لنصوصٍ تتناول موضوع «الإنسان في عالمٍ ما بعد إنساني».

وقال إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: «في ظل الذكاء الاصطناعي والتطور التقني المتسارع، يبرز السؤال: هل صنع الإنسان قاتله؟ من خلال هذا التساؤل وما يتصل به من إشارات، خُصصت المسابقة للاحتفاء بنصوص تستشرف مخاطر عالم «ما بعد بشري». فإذا كان الأديب التشيكي كارل تشابيك قد استشرف في مسرحيته «رجال روسوم الآلية العالمية» عام 1921، خيالاً حوّله العلم لاحقاً إلى واقع، وكان أول من أطلق لفظ «روبوت» التي تعني باللغة التشيكية «العبد»؛ فإننا نعيش اليوم ما تنبأ به، بل وأكثر. والسؤال المطروح علينا ككتاب مسرح: ماذا علينا أن نستشرف عبر السرد المسرحي؟ وماذا نكتب لنحمي جوهر الإنسانية مع ضمان مواكبة التطور؟».

ووضعت «الهيئة» ضوابط للمشاركة، أبرزها أن يكون النص عربي الروح وإنساني الأبعاد، ولم يسبق فوزه في مسابقة أخرى، ولم يشارك في النسخة نفسها سابقاً، ولم يُنشر أو يُقدم في عرض مسرحي من قبل، وأن يكون عمر الكاتب فوق 18 عاماً.