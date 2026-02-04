الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تختتم بنجاح مشاركتها في الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حميد الزعابي سفير الإمارات في مصر بجانبه محمد سالم المزروعي وفريق المكتبة (من المصدر)
5 فبراير 2026 00:04

دبي (الاتحاد)

اختتمت مكتبة محمد بن راشد مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شهد جناحها إقبالاً واسعاً من الزوار وكبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين من مختلف دول العالم.
واستعرضت المكتبة، خلال مشاركتها، أحدث إصداراتها، إلى جانب برامجها وخدماتها ومرافقها، وسلطت الضوء على أبرز مبادراتها، وفي مقدمتها مبادرة «عالم بلغتك» وإصداراتها المعرفية، كما نظمت مجموعة من الجلسات الحوارية والفكرية المميزة التي لاقت تفاعلاً لافتاً من الجمهور.
وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إنَّ مشاركة المكتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل تجسيداً عملياً لرؤيتها باعتبار المعرفة ركيزةً للتنمية الإنسانية، وأداةً فاعلة لبناء الوعي وتعزيز الحوار الثقافي العربي والدولي».
وأضاف المزروعي أنَّ الحضور في القاهرة، بما تمثله من ثقل تاريخي ومعرفي، يعكس إيمان المكتبة بأهمية الشراكة مع المؤسسات الثقافية العربية في إنتاج المعرفة وتداولها، وليس الاكتفاء بعرضها، مؤكداً أنَّ مكتبة محمد بن راشد ستواصل تطوير نموذجها كمؤسسة معرفية حديثة تجمع بين المحتوى النوعي، والتحول الرقمي، والترجمة، ودعم اللغة العربية؛ بما يضمن وصول المعرفة إلى الأجيال الجديدة ويجعلها متاحةً، ومؤثرةً، ومستدامة.
ونظّمت المكتبة مجموعة من الجلسات الحوارية والفكرية؛ حيث استضافت الباحث بندر الحربي، مؤلف كتاب «سرديات الذكاء الاصطناعي»، في جلسة ناقشت التحولات الفكرية والمعرفية المرتبطة بالتقنيات الحديثة وتأثيرها في السرد والثقافة. كما عُقدت جلسة حوارية بمشاركة الدكتور مأمون عبد الحليم وجيه، عضو مجمعي اللغة العربية في القاهرة والشارقة، تناولت واقع اللغة العربية وتحدياتها المعاصرة، ودور المؤسسات الثقافية في الحفاظ عليها وتعزيز حضورها.
وعلى مدار أيام مشاركتها، أهدت المكتبة عدداً من المؤسسات الثقافية والتعليمية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي مجموعةً من الإصدارات؛ من بينها التقرير السنوي، وكتاب «رحلة المكتبات للأقدمية العربية»، وكتاب «آل مكتوم: إرث تاريخي»، إلى مكتبة الكونغرس - مكتب القاهرة، إلى جانب إهداء كتاب «آل مكتوم: إرث تاريخي رياضي» إلى جمعية الفجيرة الاجتماعية.
كما تضمنت الإهداءات وزارة التربية والتعليم- مديرية التربية والتعليم من خلال إهداء كتاب رحلة المكتبات للأقدمية العربية، إضافة إلى إهداء كتاب الثقافة ودورها في بناء المجتمع إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإهداء كتابي رحلة المكتبات وآل مكتوم إلى منصة الفجيرة- بيت الفلسفة، في إطار دعم المشهد الثقافي والمعرفي وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأهدت المكتبة درعها التذكاري للدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهيثم يونس، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعارض ومدير المعرض، تقديرًا للإسهامات البارزة في دعم صناعة النشر وتعزيز الحراك الثقافي العربي.
وتؤكد مكتبة محمد بن راشد، من خلال مشاركتها في المعرض، التزامها بدورها كمؤسسة معرفية رائدة تسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي، وتعزيز حضور المعرفة الإماراتية في المحافل الدولية، بما يدعم الحوار الثقافي مع المؤسسات الفكرية والإعلامية، ويواكب التحولات المعرفية العالمية، في إطار رؤية مستدامة تجعل من المعرفة قوة فاعلة للتنمية وبناء المستقبل.

مكتبة محمد بن راشد
مصر
معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
