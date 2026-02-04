الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
6 روايات في القائمة القصيرة للبوكر العربية

6 روايات في القائمة القصيرة للبوكر العربية
5 فبراير 2026 03:06

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس، روايات القائمة القصيرة في دورتها التاسعة عشرة، وهي «أصل الأنواع» لأحمد عبد اللطيف، و«منام القيلولة» لأمين الزاوي، و«فوق رأسي سحابة» لدعاء إبراهيم، و«أغالب مجرى النهر» لسعيد خطيبي، و«الرائي» لضياء جبيلي، و«غيبة مَي» لنجوى بركات، وسيُعلن عن الرواية الفائزة في أبوظبي، يوم الخميس 9 أبريل 2026.
وجرى الإعلان عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحفي عُقد في هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، البحرين، حيث كشف محمد القاضي، رئيس لجنة التحكيم، عن العناوين المرشحة للقائمة، وشارك في المؤتمر أعضاء لجنة التحكيم: شاكر نوري، كاتب ومترجم عراقي، وضياء الكعبي، أكاديمية وناقدة بحرينية، وليلى هي وون بيك، أكاديمية من جمهورية كوريا، ومايا أبو الحيات، كاتبة ومترجمة فلسطينية، بالإضافة إلى ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة.
تضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية التاسعة عشرة كُتّاباً من أربعة بلدان عربية، هي الجزائر، والعراق، ولبنان، ومصر، وتتراوح أعمارهم بين 37 و69 عاماً، وتتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب، وتعالج قضايا راهنة ومهمة، وشهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح ثلاثة كُتّاب إلى القائمة القصيرة لأول مرة، هم: دعاء إبراهيم، وضياء جبيلي، ونجوى بركات.

