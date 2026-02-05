إطلاق منتجات حملة «نزيل الشارقة.. نزيل الثقافة» لترسيخ القراءة أسلوب حياة

الشارقة (الاتحاد)



تدشيناً للمرحلة الثانية من حملة «نزيل الشارقة.. نزيل الثقافة»، أعلنت شركة منصة للتوزيع عن إطلاق المنتجات الترويجية للحملة على موقعها الإلكتروني، موفِّرةً تجربة إبداعية تحمل روح الكتاب وذاكرة المكان، وترسّخ شغف القراءة أسلوب حياة في إمارة الشارقة. وتتوفّر هذه المنتجات ضمن فئتيّ «النادي القرائي» و«التراث والثقافة الإماراتية»، حيث تتنوع بين كتب، وقرطاسية، وملابس، وقطع تعبيرية مستوحاة من الأدب والمعرفة وأصالة الشارقة، لتصنع جسوراً جديدة بين القارئ والثقافة وروح الإمارة، حيث لا يكتفي نزيل الشارقة بالإقامة، بل يعود محمّلاً بقصة وفكرة وأثر ثقافي يبقى في الوجدان. وكانت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، قد أطلقت حملة «نزيل الشارقة.. نزيل الثقافة» في نهاية العام المنصرم 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة لدى أفراد المجتمع، وخاصة الأجيال الشابة، وتوطيد العلاقة بين القرّاء والهوية الثقافية لإمارة الشارقة. وتنطلق الحملة من فكرة مبتكرة مستلهمة من أجواء الإقامة الفندقية الهادئة، لتقدّم القراءة كملاذ للصفاء والطمأنينة، وتبرز الشارقة بوصفها وجهة ثقافية متكاملة، يكون كل من يزورها أو يقيم فيها ضيفاً للثقافة. وتحت فئة «النادي القرائي»، تتضمن المنتجات كنزات وقمصاناً وحقائب وفواصل كتب، إضافة إلى لعبة بطاقات «القارئ المتخفّي». أما فئة «التراث والثقافة الإماراتية»، فتشمل باقة من المنتجات الترويجية التي تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب الإماراتي وجذب قاعدة أوسع من الجمهور، وتضم مجموعة من القمصان والكنزات والأكواب والأوشحة والقبّعات والملصقات ودفاتر الملاحظات الجلدية التي تحمل عبارات تحتفي بالهوية المحلية، مثل «النادي القرائي»، و«اقرأ أنت في الشارقة»، و«ابتسم أنت في الشارقة»، و«صُنع في الإمارات». وجاء إطلاق منتجات حملة «نزيل الشارقة.. نزيل الثقافة» كتجربة إبداعية تتجاوز فكرة المنتج التقليدي، لتقدّم الثقافة في هيئة أشياء ملموسة وتُعاش. فكل منتج صُمّم ليكون امتداداً لهوية الشارقة، ويحمل رسالة مفادها أن القراءة والثقافة ليست حدثاً عابراً، بل رفيقاً يومياً يرافق النزيل أينما كان. وستتضمن الحملة في مراحلها القادمة فئات أخرى من المنتجات وحملة ترويجية سيتم تصويرها ضمن وجهات عصرية تجمع بين الفخامة وروح الأصالة في إمارة الشارقة.