التعليم والمعرفة

أيام الشارقة المسرحية تواصل تحضيراتها

أيام الشارقة المسرحية تواصل تحضيراتها
5 فبراير 2026 16:18

الشارقة (الاتحاد)

تتواصل التحضيرات للدورة الخامسة والثلاثين من "أيام الشارقة المسرحية"، التي تُنظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة العليا للتظاهرة المسرحية التي تأسست عام 1984 وتقيمها دائرة الثقافة بالشارقة، اجتماعها الثالث بقصر الثقافة، مساء أمس، برئاسة أحمد بورحيمة مدير "الأيام"، وحضور الأعضاء: إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، ومحمد جمال، وعبدالله راشد. واستعرض الاجتماع ملفات 12 فرقة تقدمت للمشاركة، وثمّن جهود إداراتها والتزامها باستيفاء المتطلبات التقنية في مواعيدها المحددة، كما أقر بعض التعديلات الإجرائية في اللائحة المنظمة لأيام الشارقة المسرحية. وتباشر لجنة اختيار وتصنيف العروض المسرحية المشاركة في الدورة الخامسة والثلاثين أعمالها يوم السابع والعشرين من فبراير الجاري، وتقدم تقريرها النهائي في السابع من مارس المقبل. وتضم اللجنة كلاً من: عبدالله راشد، ومحمد مسعد، وأحمد الأنصاري. تُعد "أيام الشارقة المسرحية" من أعرق التظاهرات الفنية في المنطقة؛ إذ تُقام مطلع كل عام لتطوير المشهد المسرحي عبر عروض متنوعة وندوات فكرية تعزز الوعي الثقافي. وبالتوازي مع عروضها، تحتفي "الأيام" برواد المسرح عبر تكريم شخصيتين (إماراتية وعربية) سنوياً، وتدعم المواهب المسرحية ببرنامج متكامل يشمل الورش التدريبية، والمسابقات، والمنشورات المتخصصة.

أيام الشارقة المسرحية
