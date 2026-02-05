أصوات شعرية تصدح بحب الوطن  في «الشارقة للشعر النبطي»

الشارقة (الاتحاد)



واصل مهرجان الشارقة للشعر النبطي فعاليات الدورة العشرين، حيث أقيمت أمسية شعرية في قصر الثقافة في الشارقة، بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وبطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي، إلى جانب عدد من محبّي الشعر النبطي والمهتمين بالشأن الثقافي، حيث تنوّعت القراءات بين الغزل، والاعتزاز الوطني، والتأملات الوجدانية.

وشارك في الأمسية، التي قدّمتها الإعلامية عائشة حسن، نخبة من الشعراء وهم: حزيم الهاجري (الإمارات)، محمد بن سعيدان (قطر)، صبا الأسمري (السعودية)، خلود البراري (الكويت)، ناصر الطائي (سوريا)، وأيام قنديل (سلطنة عُمان).

واستهل الشاعر الإماراتي حزيم الهاجري الأمسية بعدد من النصوص التي اتسمت بعذوبة المفردة والصور الشعرية الرشيقة. ومن جانبه، قدّم الشاعر محمد بن سعيدان مجموعة من القصائد التي عبّرت عن الحكمة وتجارب الحياة. بعد ذلك، قدّمت صبا الأسمري قصائد متنوعة حملت مضامين وطنية ونبرة اعتزاز بالهوية، وقدّمت خلود البراري كذلك مجموعة من القصائد التي مزجت بين الإحساس الإنساني والبوح الوجداني.

وشارك الشاعر ناصر الطائي جمهوره بقصائد اتسمت بالعمق العاطفي والصور المكثفة، كما شاركت الشاعرة أيام قنديل بقصائد وجدانية عبّرت فيها عن صفاء المشاعر وصدق الإحساس.

وفي ختام الأمسية، كرّم عبدالله بن محمد العويس، ومحمد إبراهيم القصير، بحضور بطي المظلوم، الشعراء المشاركين تقديراً لجهودهم ومشاركتهم في هذه الدورة من المهرجان.