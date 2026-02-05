الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جامعة الشارقة تنظم ورشاً متخصصة حول تقنيات الواقع الافتراضي في«إكسبوجر»

ضمن مشاركة الجامعة في فعاليات المهرجان الدولي للتصوير«إكسبوجر 2026». (وام)
5 فبراير 2026 18:47

الشارقة (وام) شاركت كلية الاتصال بجامعة الشارقة في فعاليات المهرجان الدولي للتصوير«إكسبوجر 2026» في دورته العاشرة عبر تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في إنتاج المحتوى التفاعلي وتقنيات الواقع الافتراضي (VR)، وذلك بهدف تعريف الطلبة وزوار المهرجان بمراحل تصميم وتطوير المحتوى داخل البيئات الافتراضية (الميتافيرس)، وأحدث أدوات وتقنيات صناعة المحتوى الإعلامي.قدّم الورش على مدار ثلاثة أيام أحمد المشمشي، المحاضر بكلية الاتصال بجامعة الشارقة وتناولت محاور متعددة شملت آليات تصميم وبناء المساحات الافتراضية، وتصوير الأفلام بتقنية 360 درجة، والتعريف بالتطبيقات المستخدمة في إنشاء وإدارة بيئات الميتافيرس، إلى جانب استعراض أساليب إنتاج محتوى يخدم المؤسسات الإعلامية، وأقسام الاتصال في الجهات الحكومية والشركات، إضافة إلى الشركات الناشئة. فيما شارك طلبة جامعة الشارقة في حضور عدد من الورش والفعاليات المتخصصة التي تضمنها المهرجان، إلى جانب مشاركتهم في فعاليات المنطقة الوثائقية المخصصة للمسابقة الطلابية، والتي ركزت على إنتاج مشاريع تصوير فوتوغرافي وأفلام قصيرة حول الموضوعات المطروحة.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» في الشارقة
«إكسبوجر 2026».. يستقطب كبار صناع الصورة في العالم
جامعة الشارقة
إكسبوجر
آخر الأخبار
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
الرياضة
19 كاميرا في ملعب طائرة «عربية السيدات» لضمان تحقيق العدالة
اليوم 20:45
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©