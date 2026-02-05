«التاريخ الطبيعي أبوظبي» يستضيف «مسيرة الترايسيراتوبس»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي حتى مايو 2026، العرض الأول لمعرض «مسيرة الترايسيراتوبس» البارز الذي طوّره مركز ناتوراليس للتنوع الحيوي الهولندي، ضمن جولته العالمية. ويضم المعرض القطيع الوحيد المعروف لترايسيراتوبس، الذي تم اكتشافه حتى اليوم، مسلطاً الضوء على مكانة أبوظبي المتنامية كمركز دولي رائد للتاريخ الطبيعي والتعاون العلمي والتبادل الثقافي.

وقد جرى تنقيب قطيع الترايسيراتوبس على مدى ستة مواسم ميدانية بالقرب من مدينة نيوكاسل في ولاية وايومنغ الأميركية، ويضم أكثر من 1200 عظمة وقطعة أحفورية تعود إلى خمسة أفراد، وتضم مزيجاً من أفراد بالغين وأفراد في مرحلة ما قبل البلوغ، حُفظوا معاً ضمن طبقة صخرية واحدة. وتوفّر درجة الاكتمال الاستثنائية للأحافير وسياقها العلمي رؤى نادرة حول كيفية عيش هذه العواشب الضخمة وحركتها وتفاعلها كقطيع قبل أكثر من 67 مليون عام، في أواخر العصر الطباشيري.

ويضع المعرض الزوّار في قلب هذه العائلة ما قبل التاريخية، بدلاً من الاكتفاء بعرض هيكل عظمي واحد، وذلك عبر نماذج بالحجم الطبيعي، وإضاءة مُحاكية للأجواء، ومؤثرات صوتية تستحضر السهول والفيضانات والغابات في أواخر العصر الطباشيري.