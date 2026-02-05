«الأوركسترا الوطنية» تختتم حفلات «البداية»

ابوظبي (الاتحاد)

اختتمت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الجولة الوطنية الناجحة لسلسلة حفلاتها الافتتاحية بعنوان «البداية» والتي استقطبت أكثر من 3500 مشاهد، وحققت تفاعلاً إيجابياً واسعاً في مختلف أنحاء الدولة. استهلت الأوركسترا الوطنية للدولة سلسلة حفلات «البداية» بعرض افتتاحي في أبوظبي، لتقدم صوتها المميز بعد ذلك في مختلف أنحاء الدولة، حيث تم إحياء أمسيات موسيقية في كل من العين ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة.

حظيت سلسلة حفلات «البداية» بتفاعل جماهيري واسع، فيما عبرت هذه الأمسيات الموسيقية عن رسالة الأوركسترا الوطنية، والتي تتمثل في إتاحة الموسيقى الأوركسترالية أمام الجمهور في مختلف أنحاء الدولة، وتقديم حوار فني متناغم يمزج التقاليد الموسيقية العربية والغربية، وتوفير تجارب تقوم على التواصل الثقافي المشترك في مختلف إمارات الدولة.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن سلسلة حفلات «البداية» شكلت محطة مهمة كونها المرة الأولى التي تقدم فيها الأوركسترا الوطنية عروضها أمام الجمهور في مختلف أنحاء الدولة، والتي حظيت بإشادة واسعة مما ترك أثراً إيجابياً.

وأعربت عن فخرها بالمستوى الرفيع الذي قدّمه الموسيقيون، والاحترافية العالية التي عكستها العروض منذ انطلاقتها.

من جهته قال أمين قويدر، المدير الفني وقائد الأوركسترا الوطنية للدولة، إن سلسلة عروض البداية مثلت تجربة استثنائية، وذلك من خلال ظهور التأثير العميق الذي تركته الموسيقى في تركيز الجمهور على العزف أثناء الحفلات وتفاعله مع الألحان.

وتواصل الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة موسمها الافتتاحي بعد اختتام سلسلة حفلات «البداية» وتستعد لتقديم حفلات موسيقية جديدة في أبوظبي ودبي والفجيرة.

ويتضمن برنامج العروض القادمة يوم 7 فبراير الجاري في أبوظبي عرض «فيفالدي: رحلة إلى الشرق» و«كلاسيكات من روسيا» يوم 14 فبراير في أبوظبي أيضا ويشكل حواراً موسيقياً يجمع أعمال المؤلف الإيطالي الشهير أنطونيو لوتشيو فيفالدي مع الآلات الموسيقية والألحان الشرقية والكلاسيكيات الروسية ويوم 26 مارس المقبل في إمارة الفجيرة عرض «حوار القلوب» وهو رحلة موسيقية شاعرية لاستكشاف مراحل الحب من رهافة الإحساس إلى السمو الروحي، وفي إمارة دبي يوم 5 مارس المقبل تقدم عرض «صدى الأزمان: ابن عربي» وهو عرض مستوحى من أقوال الفيلسوف العربي الشهير محي الدين ابن عربي ويمزج الموسيقى الأوركسترالية مع الآلات الموسيقية الشرقية في عمل فني يستكشف مفاهيم الحب والوحدة والبحث عن معنى الحياة.