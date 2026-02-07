أيام الشارقة التراثية تستعرض ذكريات «أسواق الإمارات»

الشارقة (وام)

تتواصل في الشارقة فعاليات الـ 23 لأيام الشارقة التراثية، وقدم مجلس الدامة لعبة الدامة التقليدية لتعريف الأجيال الجديدة بها، وناقشت ندوة «أسواق الإمارات… تجارب وذكريات» الحياة التجارية القديمة وعادات البيع والشراء وأهمية توثيق المهن والحرف التراثية للأجيال المقبلة.

وشهد بيت النابودة توقيع عدة إصدارات حديثة لمعهد الشارقة للتراث من بينها (مرايا العالم في رحلة ابن بطوطة) و(بيت النابودة)، و(قلم أمينة) للأطفال لتعزيز الوعي الثقافي ونشر المعرفة التراثية.

وشهد جناح البيئات الإماراتية عرض تفاصيل حياة البدو من الرعي إلى بيت الشعر مع إبراز الحرف التقليدية والمطبخ البدوي ودور القهوة العربية كرمز أصيل للضيافة.

وضمن فعاليات الدورة احتفى «المقهى الثقافي» بندوة حول أثر التراث الإسلامي في تطوير التعليم بالبرتغال بمشاركة الدكتور راج إيزار والدكتورة إيناس كامارا بحضور شخصيات ثقافية ورسمية حيث تم تسليط الضوء على دور المساجد والكتاتيب والفنون الإسلامية في تعزيز المناهج التعليمية وربط التراث بالهوية والثقافة المجتمعية.