التعليم والمعرفة

«أنا الحرف، وأنا المعنى».. حوارية الضوء والظل

اللوحات تعبر عن توازنٍ دقيق بين ما يخطّه القلم وما يتركه للفراغ (من المصدر)
8 فبراير 2026 00:55

فاطمة عطفة

يُبحر الفنان والخطاط عقيل أحمد في رحلة تأملية مع الحرف العربي، عبر معرضه «أنا الحرف، وأنا المعنى»، المقام في «جاليري الاتحاد للفن الحديث» بأبوظبي حتى 18 فبراير. في هذا الفضاء، يتجاوز الحرفُ حدوده الزخرفية وبنيته التقليدية، ليستدعي دلالاته البلاغية وأعماقه الوجودية.
عندما يتأمل الزائر اللوحات، يلمس حضور الفنان في حوارٍ وجودي مع الحرف، فلا يراه مجرد أداة للتدوين، بل كائناً حياً ينبض بين الضوء والعتمة، ويتنفس في المساحات بين المدّ والانكماش، وما بين منطوق العبارة ومسكوتها.
وفي حديثه لـ«الاتحاد»، أشار الفنان عقيل أحمد إلى أنه يعمد في أعماله إلى تحرير الحروف من قوالبها النمطية، ليمنحها فرصةً للتشكل من جديد، والتحول من رموزٍ لغوية جافة إلى أطيافٍ من الشعور وأصداء لتجربة روحية عميقة، تهمسُ بالمعنى وتوحي بالتجربة، بعيداً عن صخب المباشرة والشرح.
يقول الفنان: «إن لكل لوحة هنا أثراً لنفسٍ عميق، ولحظة انصهارٍ بين الرؤية والبصيرة، وبين الانفعال واللون، حيث لا يعود الحرف مجرد رمز، بل يستحيلُ مجالاً لحضورٍ مغاير، حضورٍ لا تدركه العين فحسب، بل يلامس شغاف القلب». موضحاً أنه لا يتعامل مع الحرف ككيانٍ غريب عنه، بل بوصفه امتداداً شعورياً، مؤكداً فلسفته: «أنا الحرف، وأنا المعنى»، ذاك الكيان الذي يطبع أثره، ويذوب في تفاصيله حتى يتماهى الظاهر بالباطن، ويغدو الخطُ مرآةً عاكسة للذات. وهو في فيض إبداعه هذا، يخوض بحثاً متجدداً عن توازنٍ دقيق بين ما يخطّه القلم وما يتركه للفراغ، وبين ما يطفو من الوعي وما يحتجب خلف الطبقات.
ويتابع الفنان موضحاً أنه يختبر الحرف في هذه المساحات كطيفٍ وصدى، وتوترٍ بعيد لحقيقةٍ تتجاوز الأسماء، وصولاً إلى توظيف الحرف العربي في لوحة معاصرة تخلق حواراً حيّاً بينهما. هنا، يبرز الحرف خارج القوالب التقليدية المتعارف عليها، حيث يمنحه الفنان فرصةً جديدة للظهور متحرراً من دوره الوظيفي المعتاد، ليصبح الحرف هو الأداة التشكيلية التي يعيد بها صياغة العمل، مسخراً إياه بشتى الطرق حتى تكتمل الرؤية الفنية وتصل الفكرة بجوهرها المطلق.
وتقول الفنانة هنا سماك الكردي عن المعرض: إن لوحات عقيل تكشف البنية الروحية في عالم الكونيات الصوفي، حيث يعكس تفتح الشكل المكتوب مسارا نحو معرفة الذات، مبينة أن هذه الأعمال تشبه محطات في رحلة داخلية متضمنة النفس والحبر والشوق والوصل والنور والغناء والعودة.. وكل منها يشير إلى تحول دقيق في الوعي، وهذه العناصر مجتمعة تقود المشاهد من ظاهر الحرف إلى باطن المعنى.
وفي قراءةٍ جمالية للفنان النحات وائل هلال، رأى أن معظم اللوحات تُجسّد دوران الذات حول كينونتها، ورحلة البحث المضنية عن ماهيتها، حيث تفيضُ بحالات تعبيرية عميقة، وتطرحُ رؤيةً مغايرة تتجلى في حركتها الدوارة التي تعكس عاطفةً وجدانية خالصة.

