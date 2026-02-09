قراءات شعرية متنوعة في مركز الذيد الثقافي

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت أمسيات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته العشرين، بقراءات متنوعة، مساء الأحد، في مركز الذيد الثقافي بمدينة الذيد، بحضور مدير المهرجان الشاعر بطي المظلوم، ومشاركة عدد من الشعراء والشاعرات.

في الأمسية التي أدارها سعد القمزي، قدّمت الشاعرة المايدية «ريانة العود» من الإمارات، قصيدةً في الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة. كما قدّمت قصيدة مشغولة بقوة الوقع الموسيقي، والتجاور اللفظي، والحروف المتشابهة، من خلال قصيدة «مترفات الجن».

أمّا الشاعر عيد بن شريم من الكويت، فقرأ من أشعاره في مدح الشارقة، وفي برّ الأم، وكذلك قدم عدداً من الشلات في النصيحة والدعاء.

وبالنسبة لثالثة القراءات، كانت للشاعر نواف الشيادي من سلطنة عُمان، الذي قرأ قصائد في مدح الإمارات، وضمّن قصائد أخرى حواراً عاطفيّاً واجتماعيّاً، كما قال شعراً في النصيحة.

وقرأ الشاعر عبدالله عايد الشمري من العراق، قصائد في الغزل، مصوراً في قصيدة «راعي البرقع»، سهام العين، وتمنياته العاطفية. أمّا الشاعرة «خوافي» من السعودية، فذهبت إلى تصوير حالات اجتماعيّة، داعيةً إلى قيم الوفاء في قالب من العتاب، كما في قصيدتها «الخيانة».

وأخيراً، قدّمت الشاعرة بلقيس سرحان «مليون العنسي» من اليمن، قصائد في مدح الإمارات والشارقة، كما قرأت قصيدة في الحظ المكتوب على الإنسان.