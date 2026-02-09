الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ختام شاعر المليون اليوم

ختام شاعر المليون اليوم
10 فبراير 2026 01:10

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يستقبل وفد وزارة الدفاع ويطّلع على استعدادات عرض «حصن الاتحاد 11»
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» ويعتمد خطة الأعمال لعام 2026

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء الحلقة المباشرة السادسة عشرة والأخيرة من الموسم الثاني عشر من البرنامج، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد». وتُبث الحلقة من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي عبر قناتي أبوظبي وبينونة، كما تبث مباشرة أيضاً عبر قناة شاعر المليون على منصة «يوتيوب».
وكانت لجنة التحكيم، المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، قد منحت درجات الحلقة الأولى من المرحلة النهائية «من 30 درجة» على النحو التالي: حصل حمد محيا العيباني، وعبدالله محمد العجمي «الكويت» على 27 درجة، كما حصل حسام بن فيّاح «السعودية» على الدرجة ذاتها، فيما نال عبد المجيد العزّة السبيعي، ومحمد مناور النفيعي «السعودية» على 26 درجة، بينما حصل عامر العايذي «السعودية» على 25 درجة.
وتصل القيمة الإجمالية لجوائز برنامج شاعر المليون المخصصة للشعراء الستة الأوائل إلى أكثر من 15 مليون درهم، في تأكيد لمكانة البرنامج بوصفه أكبر مسابقة للشعر النبطي من حيث القيمة المعنوية والمادية.

برنامج شاعر المليون
الإمارات
شاعر المليون
أبوظبي
مسابقة شاعر المليون
هيئة أبوظبي للتراث
مسرح شاطئ الراحة
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
اليوم 20:35
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اقتصاد
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اليوم 20:33
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©