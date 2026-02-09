ختام شاعر المليون اليوم

أبوظبي (وام)

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء الحلقة المباشرة السادسة عشرة والأخيرة من الموسم الثاني عشر من البرنامج، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد». وتُبث الحلقة من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي عبر قناتي أبوظبي وبينونة، كما تبث مباشرة أيضاً عبر قناة شاعر المليون على منصة «يوتيوب».

وكانت لجنة التحكيم، المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، قد منحت درجات الحلقة الأولى من المرحلة النهائية «من 30 درجة» على النحو التالي: حصل حمد محيا العيباني، وعبدالله محمد العجمي «الكويت» على 27 درجة، كما حصل حسام بن فيّاح «السعودية» على الدرجة ذاتها، فيما نال عبد المجيد العزّة السبيعي، ومحمد مناور النفيعي «السعودية» على 26 درجة، بينما حصل عامر العايذي «السعودية» على 25 درجة.

وتصل القيمة الإجمالية لجوائز برنامج شاعر المليون المخصصة للشعراء الستة الأوائل إلى أكثر من 15 مليون درهم، في تأكيد لمكانة البرنامج بوصفه أكبر مسابقة للشعر النبطي من حيث القيمة المعنوية والمادية.