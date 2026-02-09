الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الثقافة والسياحة بأبوظبي» في «أيام الشارقة التراثية»: استدامة التراث والاعتزاز بالمحتوى الثقافي الوطني

جانب من ندوة «الثقافة والسياحة بأبوظبي» في «أيام الشارقة التراثية» (وام)
10 فبراير 2026 01:10

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يستقبل وفد وزارة الدفاع ويطّلع على استعدادات عرض «حصن الاتحاد 11»
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» ويعتمد خطة الأعمال لعام 2026

استعرضت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، خلال ندوة نظمها المقهى الثقافي ضمن فعاليات النسخة الـ23 من أيام الشارقة التراثية في بيت النابودة بعنوان «الجهود المؤسسية لحماية التراث»، جهودها المؤسسية في صون التراث الثقافي، وتعزيز التعليم الثقافي.
حضر الندوة أبوبكر الكندي، مدير معهد الشارقة للتراث، وعدد من مسؤولي اللجان المنظمة، إلى جانب نخبة من الباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي.
وأكد الدكتور موسى الهواري، مسؤول تطوير محتوى التعليم في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، خلال الندوة، أن الدائرة تُعد من أبرز المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات، لما تضطلع به من دور محوري في دعم المشهد الثقافي وتطوير المشاريع الثقافية والتعليمية، مشيراً إلى التزامها بتطوير المبادرات الثقافية وما تمتلكه من متاحف ومواقع تراثية بارزة، من بينها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وعدد من المواقع الثقافية في منطقتي الظفرة والعين.
وأوضح أن دمج دائرتي السياحة والثقافة أسهم في تعزيز تكامل القطاعين الثقافي والسياحي، ودعم تجربة الزائر، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً ثقافياً فاعلاً، مع التركيز على إدماج الثقافة المحلية ضمن الرؤى التنموية، مشيراً إلى إنشاء إدارة متخصصة في التعليم الثقافي وتنظيم برامج وورش تدريبية تستهدف الشباب لنقل المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صون التراث.
وأوضح أن الدائرة عملت على تطوير مسارات تعليمية في المواقع التراثية، وتحويلها إلى بيئات تعليمية مفتوحة من بينها قصر الحصن وقاعة الجاهلي في العين، ومتحف المويجعي، ومتحف العين، بما يعزز ارتباط الطلبة بالسرديات التاريخية والشخصيات القيادية في تاريخ الدولة، لافتاً إلى أن معظم فرق العمل في هذه المشاريع من الكوادر الإماراتية في إطار توجه يعزز استدامة التراث والاعتزاز بالمحتوى الثقافي الوطني.
وأشار إلى نجاح دولة الإمارات في إدراج 14 عنصراً من تراثها الثقافي ضمن قوائم دولية، وتوظيف هذه العناصر في برامج التعليم الثقافي، إلى جانب تطوير محتوى رقمي وتطبيقات تفاعلية، وتنفيذ مشاريع مشتركة مع وزارة التربية والتعليم لدمج السرد القصصي والمحتوى التراثي في المناهج.
من جانبها، أكدت الشيخة سلامة بنت خليفة آل نهيان اختصاصي تطوير محتوى ثقافي في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أهمية تنمية وعي الطلبة بالتراث الثقافي، وربط المناهج التعليمية بالموروث، وتمكين الطلبة من استخدام المتاحف، بوصفها بيئات تعليمية مفتوحة تعزز الصلة بين الماضي والحاضر، إلى جانب تنفيذ برامج وورش ثقافية للطلبة والعائلات، وإطلاق منصات تعليمية تعرف بالمواقع الثقافية.
وفي ختام الندوة، كرم أبوبكر الكندي المشاركين؛ تقديراً لإسهاماتهم في إثراء الحوار الثقافي، وتعزيز جهود صون التراث.

دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
الإمارات
الشارقة
أيام الشارقة التراثية
مهرجان أيام الشارقة التراثية
بيت النابودة
موسى الهواري
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
اليوم 20:35
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اقتصاد
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اليوم 20:33
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©