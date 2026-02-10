«العويس الثقافية» تحتفي بمسيرة الفنان الإماراتي أحمد الجسمي وتوقِّع كتاب سيرته

دبي (الاتحاد)

تحتفي مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، بالفنان المسرحي القدير أحمد الجسمي. ويتضمن الحفل توقيع كتاب (السفير فوق العادة أحمد الجسمي) لمؤلفه الكاتب المسرحي عبد الإله عبد القادر، يليه عرض مسرحية (بابا)، وهي من تأليف وسينوغرافيا وإخراج محمد العامري، وبطولة الفنان أحمد الجسمي ونخبة من نجوم المسرح الإماراتي.

يتناول كتاب (السفير فوق العادة: أحمد الجسمي) سيرة الفنان القدير وتجربته الفنية الثرية، ويُعدُّ الكتاب إضافة نوعية للمكتبة الإماراتية، إذ يأتي ضمن سلسلة (أعلام من الإمارات) التي تُصدرها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. تهدف هذه السلسلة إلى توثيق مسيرة الشخصيات الإماراتية البارزة في المجالات العلمية والأدبية والفنية، وتضم مؤلفات توثيقية عن روادٍ ومفكرين تركوا بصمات جليّة في المشهد الثقافي المحلي.

ويأتي حفل توقيع الكتاب احتفاءً بالمسيرة الإبداعية للفنان أحمد الجسمي، الذي أثرى الذاكرة الجمعية للجمهور الإماراتي والعربي بأعمال مسرحية وتلفزيونية خالدة.

كما تُعد مسرحية (بابا) عملاً مسرحياً إنسانياً مؤثراً، يعالج قضايا عائلية بأسلوب عاطفي عميق. وقد حظي العمل بتقدير لافت عند عرضه في الدورة السادسة عشرة لـ «مهرجان المسرح العربي» في يناير 2026، وكذلك خلال مشاركته في الدورة الرابعة والثلاثين لـ «أيام الشارقة المسرحية».

تتميز المسرحية بروح العمل الجماعي، وتستعرض بأسلوب فني مبدع قضايا اجتماعية وتراثية تدمج بين الواقع والماضي، مما يجعل العرض إضافة مميزة للمشهد المسرحي في الإمارات. ويجمع العمل نخبة من المبدعين يتقدمهم الفنان أحمد الجسمي وعبد الله مسعود وآخرون، لتشكّل هذه الفعالية فرصة استثنائية لمحبّي الثقافة للاحتفاء برمز فني والاستمتاع بعرض مسرحي رفيع المستوى.