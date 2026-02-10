دار الشعر بمراكش تفتح ملف «تنمية المهارات الإبداعية للطفل»

أبوظبي (الاتحاد)



تنظم دار الشعر بمراكش يومي 13و14 فبراير بقاعة «تيشكا» فندق آدم بارك «قرب مزار مراكش»، فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى القرائي للأطفال، وهي التظاهرة التي خصصتها الدار للتحسيس بالفعل القرائي لدى الأطفال واليافعين، بموازاة برامجها التي أمست تقليداً ثابتاً يؤسس لمشتل إبداعي ينمي المهارات الإبداعية للمرتفقين والمرتفقات، من فئات عمرية متعددة. ويشارك في برنامج المنتدى ثلة من الباحثين والشعراء ومرتفقي ومرتفقات الفوج التاسع لورشات الكتابة الشعرية، وتشهد الفعاليات تنظيم منتدى حواري حول موضوع «التربية الفنية في تنمية المهارات الإبداعية للطفل»، إلى جانب تقديم قراءات شعرية لإشراقات شعرية وتوقيع لإصدارات شعرية جديدة وتنظيم مسابقات «الإلقاء الشعري وأحسن قصيدة للأطفال» لمرتفقي الفوج التاسع.

وتحتضن قاعة تيشكا بفندق آدم بارك، الجمعة 13 فبراير الساعة الرابعة عصراً، تنظيم منتدى حواري المنتدى والذي ينشغل بموضوع راهني يتعلق ب«التربية الفنية والجمالية في تنمية المهارات الإبداعية للأطفال»، بمشاركة الأساتذة: حسن النفالي، نعيمة فنو، السعيد أبو خالد، ومن تأطير الناقد الدكتور عبداللطيف السخيري. المنتدى الذي يسعى الاقتراب من الأسئلة والقضايا التي ترتبط بموضوع تدريسية الفنون في المؤسسات التعليمية، خصوصاً مسلك التربية الفنية والجمالية، والذي يسهم في تنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال، وتحفيزهم على امتلاك وعي نقدي وإدراك ذاتي بعوالمهم، وأيضاً قدرته على استنبات قواعد الإبداع المفتوح وانفتاحهم على عوالم الكتابة والتحسيس بالفعل القرائي.

وتتواصل الفعاليات السبت 14 فبراير، الساعة العاشرة والنصف صباحاً، إذ تستضيف فقرة إشراقات شعرية شعراء تألقوا في جائزة «أحسن قصيدة»، الشاعران مبارك العباني ومحمد بوكريم، فيما يتقاسم الأطفال، من مشتل براعم الفوج التاسع لورشات الكتابة الشعرية، نصوصهم الشعرية وإنتاجاتهم التطبيقية ضمن فضاء الورشات، مع رواد الدار. لحظة تنسج سيرة التفاعل والتلاقح والحوار بين أجيال وفئات عمرية تشجع على الفعل الإبداعي وأيضاً على اكتساب مهارات الكتابة والإبداع الشعري. ويوقع الشاعر مبارك العباني، ديوانه الشعري «الشك أفصح ما لديك»، والصادر عن منشورات دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، بتنسيق مع دار الشعر بمراكش.

وتختتم الفعاليات بمسابقة الإلقاء الشعري، والتي خصصت نصاً مرجعياً هو «نشيد مراكش» للشاعر بدر هبول، والذي قدم في افتتاح فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي «أكتوبر2025» بقاعة ميدان، ويتبارى مرتفقو ومرتفقات الورشات من فئة الأطفال والذي ينتمون لمؤسسات «المعالي، اكسيل 2، معهد أبو العباس السبتي للمكفوفين، دار الثقافة تامنصورت» على جائزة أحسن قصيدة للأطفال، ضمن سعي حثيث من الدار لتنمية مهارات المرتفقين في مجالات الكتابة، والإلقاء وتقنيات الصوت والأداء، وتتويجاً لأهداف المنتدى في المجال التطبيقي والعملي، من خلال تقديم نماذج اشتغال من ديدن الورشات.