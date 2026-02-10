«مكتبة محمد بن راشد» تستحضر الإرث الثقافي الإماراتي الإسباني

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، كريستينا رامونا روينيس مارنياس، نائبة السفير الإسباني لدى الدولة، والمشرفة على العلاقات الثقافية والعلمية في السفارة، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات ومملكة إسبانيا.

وتناول اللقاء الفنون والثقافة الإسبانية بما تحمله من إرث تاريخي عريق وتنوّع فني تشكّل عبر القرون، كما ركّز على الأدب والمسرح والفنون البصرية بوصفها ركائز أساسية في الهوية الإسبانية، وعناصر فاعلة في حضورها الثقافي على الساحة العالمية. وتطرّق الحوار إلى دور المؤسسات الثقافية في إسبانيا، في حفظ هذا الإرث ونقله إلى الأجيال الجديدة.

واستعرض معالي محمد أحمد المر التطور المتنامي في العلاقات الإماراتية الإسبانية، ولاسيما في المجال الثقافي، باعتباره مساحة مشتركة للحوار بين الشعوب، مشيراً إلى مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» التي نُظمت سابقاً في العاصمة أبوظبي لتسليط الضوء على الحضارة الأندلسية وقيمها.

وأشادت كريستينا مارنياس بالتصميم المعماري للمكتبة وما تحتويه من أقسام متخصّصة ومجموعات ثقافية وعلمية، مؤكدة أن هذا الصرح الثقافي يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز المعرفة وإتاحة مصادر التعلم، ويسهم في بناء مجتمع واعٍ ومثقف قادر على مواكبة التطورات الفكرية والعلمية.

كما أكدت حرص مملكة إسبانيا على توسيع حضورها الثقافي في دولة الإمارات عبر مشاريع مشتركة، من بينها إنشاء مراكز لتعلم اللغة الإسبانية، التي تُعد ثالث أكثر اللغات انتشاراً في العالم، بما يسهم في تعميق التفاهم الثقافي، وفتح آفاق تبادل الخبرات.