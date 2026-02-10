«المواهب الأدبية المحلية إلى العالمية».. تكرّس ريادة «دبي الثقافية» على خريطة الإبداع العالمي

دبي (الاتحاد)



سجل برنامج «المواهب الأدبية: من المحلية إلى العالمية» نجاحات متميزة في مستهل مشواره، وهو الثمرة المشتركة للتعاون بين «هيئة الثقافة والفنون في دبي»، و«مؤسسة الإمارات للآداب». يستهدف البرنامج تمكين المبدعين من مواطنين ومقيمين، ونقل نتاجهم الأدبي إلى منصات التتويج الدولية، تجسيداً لالتزام «الهيئة» برعاية المواهب الوطنية والواعدة، وتعزيزاً لدور دبي الريادي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

ساهم البرنامج، الذي يندرج تحت مظلة «منحة دبي الثقافية»، منذ انطلاقه في يونيو 2024 وحتى اليوم، في دعم 28 مشاركة محلية بـ 17 مهرجاناً وحدثاً ثقافياً عالمياً، ما يعكس أهميته ودوره في إبراز قدرة الكفاءات الوطنية على التفاعل مع الحراك الثقافي العالمي.

وفي هذا السياق، كشفت «الهيئة» عن دعمها لمشاركة الكُتّاب الإماراتيين: سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم، ونادية النجار، وعلي المازمي، وصالحة عبيد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي استمرت فعالياته حتى 3 فبراير الجاري، بما يجسد قوة الحضور الثقافي المحلي، ويؤكد تفاعله مع المنصات الأدبية العربية والدولية.

من جانبها، أشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أهمية برنامج «المواهب الأدبية: من المحلية إلى العالمية» ودوره في تعزيز علاقات التعاون الدولي والتبادل الفكري مع مختلف المؤسسات والمهرجانات والملتقيات الأدبية حول العالم، مؤكدة حرص «الهيئة» على رعاية أصحاب المواهب المتميزة، وتحفيزهم لمواصلة مسيرتهم الإبداعية.

وقالت السويدي: «يُمثل البرنامج مساحة إبداعية فاعلة تفتح آفاقاً جديدة أمام الكُتّاب والمثقفين والشعراء المحليين، وتوفر لهم فرصاً نوعية للتفاعل مع التجارب الثقافية العالمية، وبناء شبكات تواصل قوية مع نظرائهم من المبدعين دولياً، إلى جانب استكشاف التوجهات المعاصرة للقطاع الثقافي، ما يسهم في تنمية قدراتهم، وتمكينهم من صقل أفكارهم وتطوير أساليبهم التعبيرية، وتعزيز مساهمتهم في قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، تحقيقاً لتطلعات دبي ورؤاها الطموحة الهادفة إلى ترسيخ بصمتها الثقافية على الخريطة العالمية».

كما أشادت السويدي بالدعم المتكامل الذي يقدّمه البرنامج للاحتفاء بالإنتاجات الأدبية للمبدعين المحليين وإبرازها أمام الجمهور العالمي.

من جانبها، أعربت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب والمديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر، قائلة: «كُتّاب دبي يحملون في جعبتهم قصصاً ينتظرها العالم، فهم يكتبون من قلب مدينة شهدت تحولاتٍ لا مثيل لها في زمنٍ قياسي.

ففي دبي، نعيش كل يوم ما قد يستغرق أجيالاً في أماكن أخرى، إذ تجمع هذه المدينة بين العالمية في هويتها والخصوصية في تفاصيلها، وقصص مبدعيها تستحق أن تُروى.

وبفضل رؤية شركائنا في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، نجحنا منذ عام 2024 في تمكين 20 كاتباً من المشاركة في 15 محفلاً دولياً. نحن لا نبحث عن مجرد حضورٍ لتمثيل الدولة، بل نسعى لأن يكون للكُتّاب صوتٌ فاعل في الحوارات العالمية التي ترسم معالم مستقبل الأدب».

ووفقاً لتقارير «الهيئة»، فقد ساهم برنامج «المواهب الأدبية: من المحلية إلى العالمية» خلال الفترة من يونيو وحتى نوفمبر 2024 في دعم مشاركة 13 من الكُتّاب الإماراتيين والمحليين في 10 مهرجانات أدبية عالمية، حيث مثّلت كل من الشاعرة الدكتورة عفراء عتيق والكاتبة ابتسام البيتي المشهد الثقافي المحلي في مهرجان برادفورد الأدبي بالمملكة المتحدة، ومهرجان تورونتو الدولي للمؤلفين بكندا.

كما قدمت الكاتبة صالحة عبيد تجربة نوعية من خلال حفل إطلاق كتاب بالتعاون مع دار نشر (Editora Trinta Zero Nove) في موزمبيق، فيما شاركت الشاعرة والفنانة شمّه البستكي والمبدعة نمل صدّيقي في مهرجان أوبود للكتّاب والقرّاء في بالي، إلى جانب مشاركة الشاعر والكاتب علي الشعالي في مهرجان مالطا للكُتّاب.

وفي عام 2025، شهد البرنامج، الذي يدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي، مشاركة 15 موهبة من المبدعين الإماراتيين في 7 مهرجانات أدبية عالمية، حيث شارك الشاعر سالم العطاس في مسابقة الشعر الدولية في قبرص، كما حضرت الكاتبة ريم الكمالي معرض الكتاب العربي الكندي في أونتاريو.

وواصلت الشاعرة الدكتورة عفراء عتيق حضورها العالمي من خلال مشاركات متتالية في مهرجانات ملبورن وأوكلاند وسيدني للكُتّاب في أستراليا، فيما شاركت كلٌّ من الشاعرة أمل السهلاوي والشاعر علي المازمي في مهرجان بنغالورو للشعر في الهند.

كما استضافت مكتبة الشعر الاسكتلندية أمسية أدبية بمشاركة الشاعرة الدكتورة عفراء عتيق، والشاعر علي الشعالي، والشاعرة شمّه البستكي، بينما مثّلت الكاتبة صالحة عبيد الأدب الإماراتي في مهرجان أوبود للكتاب في بالي. وشارك الشاعر علي المازمي والدكتور سلطان العميمي في معرض الكويت الدولي للكتاب، وسجّلت كلٌّ من الكاتبتين ريم الكمالي وإيمان اليوسف حضوراً مميزاً في معرض العراق الدولي للكتاب، إلى جانب مشاركة الشاعر علي الشعالي والكاتبة عائشة سلطان في ملتقى أكادير للرواية في المغرب.