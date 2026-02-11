الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

محاكمة تاريخية تضع "جوجل" و"ميتا" أمام اتهامات إدمان الأطفال

محاكمة تاريخية تضع "جوجل" و"ميتا" أمام اتهامات إدمان الأطفال
11 فبراير 2026 10:26

حصل المحلفون في قضية تاريخية خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي تسعى إلى تحميل شركات التكنولوجيا المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال، على أول نظرة على ما ستكون محاكمة مطولة تشهد روايات متنافسة من المدعين والمتهمين المتبقيين، ميتا ويوتيوب.

قدم المحامي مارك لانيير مرافعته الافتتاحية يوم الاثنين في المحاكمة بالمحكمة العليا في لوس أنجليس والتي تسعى إلى تحميل شركة "ميتا"، مالكة "انستجرام" وشركة "جوجل"، مالكة "يوتيوب" المسؤولية عن خصائص إدمان الأطفال على استخدام منتجاتهما. وقام متهمان آخران وهما شركتا "تيك توك" و"سناب" بتسوية القضية. 

أخبار ذات صلة
ميتا تراهن بـ10 مليارات على الذكاء الاصطناعي
طحنون بن زايد يبحث تطورات الذكاء الاصطناعي مع «ميتا»
المصدر: وكالات
ميتا
جوجل
آخر الأخبار
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©