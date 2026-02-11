محاكمة تاريخية تضع "جوجل" و"ميتا" أمام اتهامات إدمان الأطفال

حصل المحلفون في قضية تاريخية خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي تسعى إلى تحميل شركات التكنولوجيا المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال، على أول نظرة على ما ستكون محاكمة مطولة تشهد روايات متنافسة من المدعين والمتهمين المتبقيين، ميتا ويوتيوب.



قدم المحامي مارك لانيير مرافعته الافتتاحية يوم الاثنين في المحاكمة بالمحكمة العليا في لوس أنجليس والتي تسعى إلى تحميل شركة "ميتا"، مالكة "انستجرام" وشركة "جوجل"، مالكة "يوتيوب" المسؤولية عن خصائص إدمان الأطفال على استخدام منتجاتهما. وقام متهمان آخران وهما شركتا "تيك توك" و"سناب" بتسوية القضية.