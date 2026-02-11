الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مركز أبوظبي للغة العربية» يُطلق مبادرة «الناشر الصغير»

«مركز أبوظبي للغة العربية» يُطلق مبادرة «الناشر الصغير»
11 فبراير 2026 14:48

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية مبادرة «الناشر الصغير»، لتمكين طلبة المدارس من اكتساب مهارات الكتابة والنشر، وتعريفهم بمراحل صناعة الكتاب منذ الفكرة الأولى وصولاً إلى الإصدار النهائي، بما يعزّز حضورهم في منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، وينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في بناء جيل مبادر ومؤهل للإسهام في إثراء المشهد الأدبي الإماراتي برؤى معاصرة متجذرة في الهوية الوطنية. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المركز المستمرة لتعزيز مكانة اللغة العربية، بوصفها حاضنة للفكر والإبداع، وترسيخها في وجدان الناشئة من خلال مسارات تعليمية وتطبيقية تدمج بين المعرفة والمهارة، وتسهم في إعداد مواهب قادرة على خوض تجربة النشر الاحترافي منذ مراحلها الأولى. ونظّم المركز في هذا الإطار 6 ورش عمل متخصّصة، بمشاركة 48 طالباً وطالبة من مختلف مدارس إمارة أبوظبي، تراوحت أعمارهم بين 6 و18 عاماً، وتناولت جوانب من صناعة النشر، شملت الكتابة الإبداعية، والتحرير، والتدقيق اللغوي. وتستمر فعاليات المبادرة حتى مارس 2026، لتتوج بإصدار كتاب جماعي يجمع إبداعات الطلبة، ويتم عرضه وتوقيعه رسمياً في جناح خاص ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، الذي يقام من 11 إلى 20 أبريل المقبل، بحضور ذوي الطلبة والجمهور، في خطوة تعكس انتقال المشاركين من فضاء التعلم إلى فضاء الإنتاج الثقافي الفعلي، وربط المواهب الناشئة بالمنصات الثقافية الكبرى. وتهدف مبادرة «الناشر الصغير» إلى استدامة الإبداع، وتوطين المعرفة في نفوس الأجيال الجديدة، من خلال الاستثمار في المهارات اللغوية والقدرات التعبيرية للطلبة استثمار مباشر في حاضرهم ومستقبلهم الفكري والمعرفي. وتسعى المبادرة إلى بناء حلقة وصل فاعلة بين المواهب الواعدة وسوق النشر الاحترافي، بما يضمن تجدّد المشهد الثقافي، ويعزّز حضور اللغة العربية لغة قادرة على مواكبة العصر والعلوم والفنون، في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تضع بناء الإنسان وتنمية مهاراته في صدارة الأولويات الوطنية. تجسّد مبادرة «الناشر الصغير»، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية بالتعاون مع جهات معنية بصناعة النشر، نموذجاً متكاملاً لترسيخ الوعي الثقافي لدى الناشئة، وتعميق ارتباطهم باللغة العربية وقيمهم الوطنية.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للغة العربية» يصدر «نظرية الأداء»
مهرجان الظفرة للكتاب 2026 يسدل الستار على نسخته السادسة
المصدر: وام
مركز أبوظبي للغة العربية
آخر الأخبار
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©