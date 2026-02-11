الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«أصوات فاس» في «اللوفر أبوظبي»

جوقة أصوات فاس تقدم أمسية رمضانية في «اللوفر أبوظبي» (من المصدر)
12 فبراير 2026 01:47

أبوظبي (الاتحاد) 

تقدّم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون العرض الأول في الإمارات للأمسية الرمضانية «أصوات فاس» بقيادة المنشد المغربي الشهير نور الدين الطاهري، مع الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية ، وذلك يوم 1 مارس احتفالاً بشهر رمضان المبارك، بالشراكة مع سفارة المملكة المغربية لدى الدولة ومتحف اللوفر أبوظبي، ويقدم الحفل برنامجاً فنياً يتضمن يتضمن 23 مقطوعة من الموسيقى الأندلسية والإرث الإنشادي الأندلسي والمغربي معاً، من الصنعة، والتوشية، والموشح، والزجل، والتي تؤدى على مجموعة متنوعة من الأوزان الشعرية العربية الكلاسيكية والمقامات الكلاسيكية.
وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك، يأتي تقديم العرض الأول في الإمارات لجوقة أصوات فاس مع المُنشد المغربي المعروف نور الدين الطاهري، بالتعاون مع سفارة المملكة المغربية في الدولة ومتحف اللوفر أبوظبي، ضمن سلسلة الموسيقى الروحية والأمسيات الرمضانية».
من جانبه، قال أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى الإمارات: «يعكس الحفل غنى وأصالة التراث الموسيقي الأندلسي المغربي، كما يجسّد عمق الروابط الثقافية بين البلدين، ويبرز دور الموسيقى كوسيلة للحوار والتواصل الإنساني، لا سيما خلال شهر رمضان».
واعتبرت شيخة الزعابي، مديرة البرامج الثقافية بالإنابة في متحف اللوفر أبوظبي، أنّ الأمسية الرمضانية تعكس التزام اللوفر أبوظبي بتقديم تجارب ثقافية هادفة للمقيمين والزوار تكرّم التراث وتعمّق فهمهم له. 

