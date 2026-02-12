متحف العين يستضيف أمسيات «ليالي رمضان» الثقافية خلال الشهر الفضيل

العين (الاتحاد)



يقدم متحف العين برنامج «ليالي رمضان» الثقافي طوال الشهر المبارك، وذلك خلال الفترة من 20 فبراير إلى 20 مارس 2026. ويضم البرنامج أنشطة مسائية أسبوعية تحتفي بالتقاليد الإماراتية وكرم الضيافة والتراث الثقافي غير المادي، في أجواء تاريخية مميزة.صُمم برنامج «ليالي رمضان» ليكون تجربة ثقافية تأملية تجمع بين الشعر والموسيقى والحِرف والتقاليد المجتمعية، التي شكّلت ملامح المجتمع الإماراتي عبر الأجيال. وسيوجه المتحف الدعوة إلى الزوّار للاجتماع بعد غروب الشمس والاستمتاع بعروض وأنشطة تجسّد البعد الروحي والاجتماعي لشهر رمضان المبارك، وتُبرز في الوقت ذاته عمق الهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي تعليقه على المبادرة، قال عمر الكعبي، مدير متحف العين: «يعكس برنامج «ليالي رمضان» التزامنا بتوفير مساحات ثقافية، لا تقتصر على حفظ التراث فحسب، بل على إحيائه ومشاركته. كما أن استضافة هذه الأمسيات خلف حصن سلطان تتيح لنا ربط قيم شهر رمضان بموقع يحمل دلالات تاريخية عميقة للمجتمع». وستكون «أمسية الشعر»، المخصصة للشعر النبطي، من أبرز محطات البرنامج، وهو تقليد عريق يمتد لقرون يجسّد قصص الفروسية والتاريخ وحياة الصحراء. وستشهد الأمسية مشاركة نخبة من الشعراء المرموقين، إذ يقدمون أشعاراً تقليدية في أجواء مميزة تمنح الجمهور فرصة نادرة للتعرف على هذا الفن الشفهي المتجذر في صميم الثقافة البدوية. من جانبها، أوضحت الدكتورة خولة المري، رئيس قسم التعليم والمشاركات المجتمعية في متحف العين، النهج المتبع في إعداد البرنامج، قائلة: «اخترنا كل عنصر من عناصر «ليالي رمضان» ليعكس روح الشهر الفضيل. إذ يوفّر البرنامج لحظات من التواصل التي تجمع بين الأجيال وتحتفي بتراثنا الحي». وإلى جانب الشعر، يتضمن البرنامج عروضاً موسيقية حية على آلة العود في عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى آلة القانون التي تشكّل أساس ألحان الموسيقى العربية الكلاسيكية. كما يتيح المتحف للزوّار فرصة المشاركة في ألعاب شعبية تقليدية مثل الكيرم والداما، بما يعزّز التفاعل المجتمعي والتجارب المشتركة بين العائلات والأصدقاء. وعلى مدار الشهر الفضيل، تسهم العروض الحية للحِرف اليدوية في إثراء البرنامج، إذ تمكن الزوار من التعرف إلى الحِرف التقليدية والممارسات الإبداعية المتوارثة عبر الأجيال. ويمنح برنامج «ليالي رمضان» سكان المنطقة وزوارها فرصة فريدة لاستحضار أجواء الشهر الفضيل من خلال الأصوات والقصص والتقاليد الاجتماعية التي تشكّل جوهر الثقافة الإماراتية.