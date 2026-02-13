«سكة للفنون والتصميم» يستقطب أكثر من 200 ألف زائر في دورته الـ14

دبي (وام)

حقق مهرجان سكة للفنون والتصميم في دورته الـ14، الذي أُقيم تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، نتائج نوعية عززت مكانته أحد أبرز المحركات الثقافية في الإمارة.

وأعلنت الهيئة عن استقطاب المهرجان أكثر من 200 ألف زائر، بمشاركة ما يزيد على 1000 مبدع من دولة الإمارات ودول الخليج، شملت 426 فناناً و12 قيماً فنياً، إلى جانب برنامج موسيقي شارك فيه 350 موسيقيا، وأكثر من 80 مقدم ورشة عمل، و86 متحدثاً وخبيراً، إضافة إلى عدد من المتاجر ووجهات التذوق والطهاة المشاركين في فعاليات المهرجان.

وقالت خلود خوري مدير إدارة التصميم في الهيئة ومدير مهرجان سكة للفنون والتصميم، إن ما حققه المهرجان يعكس دوره في دعم منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، وفتح آفاق جديدة أمام الفنانين الرواد والناشئين عبر توفير منصات للعرض والتفاعل وتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل المهنية.

وجاءت الدورة الـ14 تحت شعار «رؤى دبي سرد هويتنا المستقبلية»، وتضمنت عرض أكثر من 250 عملاً فنياً توزعت على 16 بيتاً متخصصاً في مجالات إبداعية متنوعة، شملت البيت الخليجي وبيت الثقافة الحضرية وبيت التصميم وبيت التصوير وبيت الفنون البصرية وبيت فنون الطهي، إلى جانب البيت الدولي وبيت الفن والتكنولوجيا وبيت الخزف.

وشهد المهرجان تنفيذ 13 جدارية فنية استلهمت موضوعاتها من هوية دبي وذاكرتها الثقافية، إضافة إلى أعمال فنية تركيبية خارجية في حي الشندغة التاريخي، دعماً لاستراتيجية دبي للفن في الأماكن العامة.

كما تضمن برنامج المهرجان تنظيم أكثر من 950 ورشة عمل، وتقديم ما يزيد على 40 جلسة حوارية وتقديمية، واستضافة نحو 55 عرضاً موسيقياً حياً، إلى جانب 10 عروض أوركسترا وجوقات ومسيرات موسيقية، ومشاركة 43 مشروعا محليا للمأكولات والمشروبات، و52 متجراً محلياً، وتنظيم 9 أندية عشاء بإشراف نخبة من الطهاة.

واستعرضت الدورة الحالية مخرجات برامج منصة سكة لعام 2025، شملت أعمالاً تركيبية تفاعلية، و10 أفلام أنيميشن قصيرة، إلى جانب أولى المساهمات التقييمية لثلاثة مشاركين ضمن برنامج أسس التقييم الفني، فيما أسهم المتطوعون بدور محوري في تنظيم الفعاليات وتوجيه الزوار وإنجاح الدورة الـ14 من المهرجان ضمن مظلة موسم دبي الفني.