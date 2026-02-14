اكتشاف جداريات ملونة نادرة في بومبي الرومانية

كشفت أعمال الترميم في فيلا بوبايا الرومانية قرب بومبي، عن لوحات جدارية نادرة لا تزال تحتفظ بألوانها الزاهية رغم مرور نحو 2000 عام على دفنها تحت رماد بركان فيزوف.

ولأول مرة منذ بدء أعمال الترميم، سُمح للزوار بدخول الفيلا يوم الخميس الماضي، لمشاهدة القصر الفخم الذي يعود إلى روما القديمة ودمره ثوران البركان عام 79 ميلادي. وكانت الفيلا موطناً لبوبايا سابينا، الزوجة الثانية للإمبراطور نيرو، التي يعتقد البعض أنه قتلها لاحقاً، وكانت قيد الترميم وقت وقوع الثوران.

وأوضحت أريانا سبينوزا، مديرة الموقع الأثري القريب من نابولي، أن كل عملية تنقيب شكلت مفاجأة، حيث فاقت اللوحات المكتشفة توقعاتهم، لا سيما الألوان النابضة بالحياة التي بدت كما لو كانت قد رسمت للتو.

عُثر على أحدث الاكتشافات في أقدم أجزاء الفيلا، بما في ذلك أرجل طائر رشيق على خلفية إفريز أصفر وطاووس شبه مكتمل في الصالون الرئيسي ذي الجدار العاكس، وهو أكثر غرف الفيلا إثارة للإعجاب. ويشير كبير علماء الآثار، جوزيبي سكارباتي، إلى أن الطاووس، المرتبط بالإلهة جونو، كان من الزخارف المفضلة والمتكررة في الفيلا.

ما يميز هذه اللوحات ليس فقط تفاصيلها الدقيقة، بل ألوانها الأصلية التي لم تمس، مع أصباغ أصلية نادرة مثل الزنجفر الأحمر والأزرق المصري، ما يعكس ثراء سكان الفيلا ومهارة الحرفيين.

وتعد الفيلا جزءاً من موقع أوبلونتيس الأثري، الذي اكتشف بالصدفة أواخر القرن السادس عشر وبدأت أعمال التنقيب فيه خلال القرن الثامن عشر.

ورغم الاكتشافات، لم يتم التنقيب سوى عن نصف مساحة الفيلا تقريباً، ويؤكد سكارباتي أن حدودها من الشمال والشرق والغرب ما تزال مجهولة، مما يفتح المجال لاحتمال اكتشاف المزيد من المفاجآت.

يمكن فتح الفيلا للزوار صباح كل خميس ضمن مجموعات صغيرة، لمتابعة أعمال الترميم عن قرب ومشاهدة اللوحات الجدارية.