الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اكتشاف جداريات ملونة نادرة في بومبي الرومانية

اكتشاف جداريات ملونة نادرة في بومبي الرومانية
14 فبراير 2026 12:38

كشفت أعمال الترميم في فيلا بوبايا الرومانية قرب بومبي، عن لوحات جدارية نادرة لا تزال تحتفظ بألوانها الزاهية رغم مرور نحو 2000 عام على دفنها تحت رماد بركان فيزوف.

ولأول مرة منذ بدء أعمال الترميم، سُمح للزوار بدخول الفيلا يوم الخميس الماضي، لمشاهدة القصر الفخم الذي يعود إلى روما القديمة ودمره ثوران البركان عام 79 ميلادي. وكانت الفيلا موطناً لبوبايا سابينا، الزوجة الثانية للإمبراطور نيرو، التي يعتقد البعض أنه قتلها لاحقاً، وكانت قيد الترميم وقت وقوع الثوران.

وأوضحت أريانا سبينوزا، مديرة الموقع الأثري القريب من نابولي، أن كل عملية تنقيب شكلت مفاجأة، حيث فاقت اللوحات المكتشفة توقعاتهم، لا سيما الألوان النابضة بالحياة التي بدت كما لو كانت قد رسمت للتو.

عُثر على أحدث الاكتشافات في أقدم أجزاء الفيلا، بما في ذلك أرجل طائر رشيق على خلفية إفريز أصفر وطاووس شبه مكتمل في الصالون الرئيسي ذي الجدار العاكس، وهو أكثر غرف الفيلا إثارة للإعجاب. ويشير كبير علماء الآثار، جوزيبي سكارباتي، إلى أن الطاووس، المرتبط بالإلهة جونو، كان من الزخارف المفضلة والمتكررة في الفيلا.

أخبار ذات صلة
اكتشاف رسوم صخرية نادرة في سيناء
اكتشاف رسوم عمرها أكثر من 7 آلاف عام في مصر

ما يميز هذه اللوحات ليس فقط تفاصيلها الدقيقة، بل ألوانها الأصلية التي لم تمس، مع أصباغ أصلية نادرة مثل الزنجفر الأحمر والأزرق المصري، ما يعكس ثراء سكان الفيلا ومهارة الحرفيين.

وتعد الفيلا جزءاً من موقع أوبلونتيس الأثري، الذي اكتشف بالصدفة أواخر القرن السادس عشر وبدأت أعمال التنقيب فيه خلال القرن الثامن عشر.

ورغم الاكتشافات، لم يتم التنقيب سوى عن نصف مساحة الفيلا تقريباً، ويؤكد سكارباتي أن حدودها من الشمال والشرق والغرب ما تزال مجهولة، مما يفتح المجال لاحتمال اكتشاف المزيد من المفاجآت.

يمكن فتح الفيلا للزوار صباح كل خميس ضمن مجموعات صغيرة، لمتابعة أعمال الترميم عن قرب ومشاهدة اللوحات الجدارية.

كشف أثري
اكتشاف أثري
مومباي
إيطاليا
رومانيا
لوحة جدارية
بركان جبل فيزوف
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©