اختتام «النالية 2026» في أبوظبي اليوم

أبوظبي (وام)

يختتم معرض «النالية» المتنقل 2026 فعالياته بمحطته الأخيرة بالمسرح الوطني في أبوظبي اليوم، ويقدم المعرض تجربة فنية وثقافية فريدة تستلهم التراث الإماراتي والذاكرة ويعكس حواراً بصرياً يربط بين الطبيعة والإنسان والمكان.

يعد معرض «النالية» مبادرة ثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الإماراتية عبر توفير سبع محطات تفاعلية رئيسية، صمم كل منها لإبراز جوانب الثقافة المحلية، وتشمل البرزة، وأرض الإمارات، ومنارة الفن، وألغاز المندوس، واستوديو النالية، وميدان الحكاية، والبرواز، وتُختتم رحلة الزوار في محطة «درب المستقبل».

وشهدت المحطة الختامية التي استضافتها أبوظبي حضور معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك بعد رحلة ثقافية تفاعلية استمرت عدة أشهر في مختلف إمارات الدولة ضمن أنشطة «الإطار الوطني للأنشطة الثقافية الإماراتية» الذي تنفذه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الثقافة والفنون في دبي.

وقالت أسماء الحمادي الوكيل المساعد المكلف بقطاع تنمية المبدعين في وزارة الثقافة، إن معرض «النالية» المتنقل تجربة ثقافية نوعية موجهة للطلبة، تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الموروث الإماراتي بأساليب تفاعلية، تصل للطفل بلغته وتناسب مختلف مراحله العمرية.

وأكدت الحمادي أن المعرض يأتي في إطار جهود وطنية مشتركة لتعزيز التراث ونشره عبر محطات متنقلة، كونه يعد جزءاً من الفعاليات الفنية المتنوعة، التي تشهدها العاصمة أبوظبي، بما يتيح فرصة للجمهور لاستكشاف العلاقة العميقة بين الإنسان والبيئة الإماراتية، مشيرة إلى أن المعرض استقبل ما يقارب 16 ألف طالب وطالبة من 230 مدرسة، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.