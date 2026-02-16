مسرحية «رحلة العائلة» تفوز بمعرض القاهرة للكتاب

محمد عبدالسميع (الاتحاد)

فاز الكاتب المصري صلاح عبد الحليم بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 2026، عن مسرحية «رحلة العائلة المقدسة»، التي قال إنها تمثّل حالةً إنسانيةً خاصة، وتجسّد الضمير الإنسانيّ المصري بكل مكوناته التاريخية والثقافية والإنسانية.

وأكد عبدالحليم أنّ عبقرية الإنسان المصري مشهودة خلال التاريخ، وخلّدت وجوده بآثار عظيمة وصامدة. شارحاً، أن مصر تميزت بصفة قبول الآخر واحترام معتقده وفكره، بل والتعايش معه.

وحول الكتابة الأدبيّة، دعا عبدالحليم إلى الإخلاص فيها، واختيار الموضوع وشخصياته، ونموّ هذه الشخصيات، وتبلور الأحداث، وفق البناء الدرامي للعمل. أمّا في المسرح، فتحدث عن أهمية قراءة التجارب المسرحية العربية وغير العربية أيضاً، لمزيد من التلاقي الإنساني في الأفكار والتجارب، ذاكراً أسماء مهمة، مثل: شكسبير، وتشيخوف، وجوجول، وموليير، ويونسكو، وثلاثية أوريستا لأسخيلوس، وشو،.. وغيرهم، كما ذكر من الكتاب: توفيق الحكيم، ويوسف إدريس، وألفريد فرج، والشرقاوي، ونعمان عاشور، وصلاح عبد الصبور، وفي الأدب المقارن د.محمد غنيمي هلال.

وعن أسلوبه الأدبي، قال عبدالحكيم إنه تأثر بكتّاب عرب وأجانب، وهو ما مكّنه من بناء عالمه الخاص، وجعله يعتمد على الصور المتخيلة والإحساس، إلى جانب الانفعالات الداخلية واللغة المناسبة للعمل.

كما أكّد أنّ الكاتب هو الناقد الأول لأعماله، حيث تأخذ الكتابة طريقها في مخطط متسلسل، له وقته ونضوجه، دارساً موضوع التأثير في المتلقي.

وفي زمن السرعة والتحول الرقمي، أهاب عبدالحليم بالكتّاب التأني بنصوص جادة ومقبولة، متحدثاً عن الأدب الساخر الذي رأى أنّه ليس بالافتعال الزائد للإضحاك، منتقداً ما هو خارج ثقافتنا واحتشامنا وخلقنا الكريم، مع أنّ الكوميديا هي أسلوب مهم، ومن صميم الأدب.

وأخيراً، أكّد أنّ المسرح هو رسالة مهمة تنقل مشاعر الإنسان، حيث يجتمع الأدب والفن في ذلك، لخلق التميّز والفرادة والإبداع.