الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مسرحية «رحلة العائلة» تفوز بمعرض القاهرة للكتاب

غلاف الكتاب الفائز
16 فبراير 2026 09:47

محمد عبدالسميع (الاتحاد)
فاز الكاتب المصري صلاح عبد الحليم بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 2026، عن مسرحية «رحلة العائلة المقدسة»، التي قال إنها تمثّل حالةً إنسانيةً خاصة، وتجسّد الضمير الإنسانيّ المصري بكل مكوناته التاريخية والثقافية والإنسانية.
وأكد عبدالحليم أنّ عبقرية الإنسان المصري مشهودة خلال التاريخ، وخلّدت وجوده بآثار عظيمة وصامدة. شارحاً، أن مصر تميزت بصفة قبول الآخر واحترام معتقده وفكره، بل والتعايش معه.

أخبار ذات صلة
سفارة فلسطين بالقاهرة تدعو المسجلين للعودة إلى غزة
مصر والأردن: إجراءات إسرائيل في الضفة تدفع نحو تفجر الأوضاع

وحول الكتابة الأدبيّة، دعا عبدالحليم إلى الإخلاص فيها، واختيار الموضوع وشخصياته، ونموّ هذه الشخصيات، وتبلور الأحداث، وفق البناء الدرامي للعمل. أمّا في المسرح، فتحدث عن أهمية قراءة التجارب المسرحية العربية وغير العربية أيضاً، لمزيد من التلاقي الإنساني في الأفكار والتجارب، ذاكراً أسماء مهمة، مثل: شكسبير، وتشيخوف، وجوجول، وموليير، ويونسكو، وثلاثية أوريستا لأسخيلوس، وشو،.. وغيرهم، كما ذكر من الكتاب: توفيق الحكيم، ويوسف إدريس، وألفريد فرج، والشرقاوي، ونعمان عاشور، وصلاح عبد الصبور، وفي الأدب المقارن د.محمد غنيمي هلال.
وعن أسلوبه الأدبي، قال عبدالحكيم إنه تأثر بكتّاب عرب وأجانب، وهو ما مكّنه من بناء عالمه الخاص، وجعله يعتمد على الصور المتخيلة والإحساس، إلى جانب الانفعالات الداخلية واللغة المناسبة للعمل.
كما أكّد أنّ الكاتب هو الناقد الأول لأعماله، حيث تأخذ الكتابة طريقها في مخطط متسلسل، له وقته ونضوجه، دارساً موضوع التأثير في المتلقي.
وفي زمن السرعة والتحول الرقمي، أهاب عبدالحليم بالكتّاب التأني بنصوص جادة ومقبولة، متحدثاً عن الأدب الساخر الذي رأى أنّه ليس بالافتعال الزائد للإضحاك، منتقداً ما هو خارج ثقافتنا واحتشامنا وخلقنا الكريم، مع أنّ الكوميديا هي أسلوب مهم، ومن صميم الأدب.
وأخيراً، أكّد أنّ المسرح هو رسالة مهمة تنقل مشاعر الإنسان، حيث يجتمع الأدب والفن في ذلك، لخلق التميّز والفرادة والإبداع.

مصر
معرض القاهرة الدولي للكتاب
آخر الأخبار
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©