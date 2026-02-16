الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«نيويورك أبوظبي» تبدأ استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الأبحاث الصيفي

«نيويورك أبوظبي» تبدأ استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الأبحاث الصيفي
16 فبراير 2026 15:17

أبوظبي (وام)
أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب التسجيل في برنامج الأبحاث أمام الطلاب الجامعيين الزوّار من جامعة نيويورك وشنغهاي ومختلف الجامعات في دولة الإمارات.ويتيح البرنامج للطلاب فرصة المشاركة في المشاريع البحثية تحت إشراف الهيئة التدريسية في الجامعة في صيف عام 2026، ويستمر استقبال الطلبات حتى 27 فبراير الجاري.
يوفّر البرنامج، الذي يُعقد على مدى ثمانية أسابيع في حرم الجامعة، فرصاً للمشاركة العملية في بيئة تعاونية أكاديمية تجمع بين نخبة من طلاب الجامعات في عدد من مجالات الأبحاث المختلفة، والمساهمة في مشاريع ودراسات في جامعة نيويورك أبوظبي.
وقالت فرحانة جها، مديرة مكتب الطلاب الزوار وأبحاث الطلبة في جامعة نيويورك أبوظبي: «إن هذا النوع من البرامج يُعتبر أساسياً لبناء مجتمع محلي داعم للأبحاث، وذلك لما يوفره من فرص للطلاب الزائرين للمشاركة في أبحاث بنّاءة والاستفادة من مختلف وجهات النظر الأكاديمية والثقافية التي تُعرف بها جامعة نيويورك أبوظبي».
وتُعتبر جامعة نيويورك ضمن أفضل 31 جامعة في العالم حسب تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي، مما يضع جامعة نيويورك أبوظبي في المراتب الأولى بين الجامعات المصنفة عالمياً في دولة الإمارات، وتفتخر الجامعة بخريجيها، ومنهم 24 خريجاً ممّن نالوا منحة رودس، مما يعكس المستوى الأكاديمي لخريجي جامعة نيويورك أبوظبي. ومن حيث الأساتذة والأبحاث، فيضم الطاقم التدريسي أربعة من حملة جائزة نوبل في مختلف المجالات.
كما أسّست جامعة نيويورك أبوظبي أكثر من 90 مختبراً ومشروعاً للأساتذة، أنتجت مجتمعةً أكثر من 9500 بحث عالمي، ووفقاً لمؤشر نيتشر، تحتل جامعة نيويورك أبوظبي المرتبة الأولى في الدولة من حيث عدد الأبحاث المنشورة في أهم الدوريات العلمية.

