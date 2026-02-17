الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جهاز استشعار ضوئي يتيح الاكتشاف المبكر للسرطان

جهاز استشعار ضوئي يتيح الاكتشاف المبكر للسرطان
17 فبراير 2026 13:32

ابتكر باحثون في الصين جهاز استشعار ضوئي يمكنه رصد دلالات السرطان في الدم في مراحل مبكرة من المرض قبل تكوين الأورام في الجسم.
ويعتمد الجهاز الجديد على وحدة استشعار ضوئي متقدمة يمكنها التعرف على أي عناصر بالغة الصغر من دلالات الأورام مثل البروتينات أو أجزاء من الحمض النووي وغيرها، مما يسمح للأطباء باكتشاف المؤشرات المبكرة على الإصابة بالمرض عن طريق تحليل الدم الروتيني.

ويقول الباحث هان تشينج من جامعة شينزين الصينية إن "جهاز الاستشعار الجديد يتعرف على الجزيئات متناهية الصغر من الحمض النووي لاكتشاف دلالات السرطان عن طريق الاستشعار الضوئي، وإذا ما نجحت هذه التقنية، فإنها سوف تجعل علاج السرطان أسهل، مع تحسين معدلات بقاء المرضى على قيد الحياة وخفض تكاليف العلاج".

وتتطلب تحاليل دلالات الأورام المعمول بها حاليا استخدام عناصر كيميائية لتضخيم الإشارات الجزيئية الخاصة بالأمراض السرطانية، حتى يتسنى رصدها والتعرف عليها، مما يتطلب مزيداً من الوقت والتكاليف، ولكن الباحثين يسعون للتوصل إلى أسلوب مباشر لاكتشاف هذه الجزيئات دون الحاجة لأي خطوات إضافية.

وقال تشينج في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الابحاث العلمية: "عن طريق تفعيل تقنيات الاستشعار الضوئي التي تقلل من تأثير أي عوامل خارجية، فإن التقنية الجديدة تتيح وسيلة جديدة لاكتشاف المرض توازن بين السرعة والدقة".

 

أخبار ذات صلة
«صحة» تدعو المجتمع للتبرع بالصفائح الدموية لدعم مرضى السرطان
«الإمارات الصحية»: مشروع للكشف الذكي عن سرطان الرئة بدقة 92%

واختبر الباحثون التقنية الجديدة على عينات من مرضى مصابين بسرطان الرئة، ووجدوا أن التقنية الجديدة استطاعت رصد دلالات السرطان بدقة دون الخلط بينها وبين سلاسل الحمض النووي الريبوزي المشابهة. ويسعى الباحثون في المستقبل إلى تصغير حجم الجهاز وتحويله إلى وحدة مدمجة ومحمولة يمكن استخدامها في المراكز الطبية الصغيرة والمناطق النائية ذات الإمكانيات الطبية المحدودة.

المصدر: وكالات
السرطان
الضوء
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©