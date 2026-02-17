«نادي كلمة» يستهدف 40 مدرسة في أبوظبي والعين

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل برنامج «نادي كلمة للقراءة في المدارس»، بمركز أبوظبي للغة العربية، تنفيذ برنامجه الثقافي والمعرفي للعام الجاري، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مستهدفاً 40 مدرسة في مدينتي أبوظبي والعين، تتوسّع تدريجياً لتشمل معظم مدارس الإمارة، بما يعزّز حضور القراءة في البيئة التعليمية والأسَرية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، التي تواكب إعلان 2026 عاماً للأسرة.

ويعكس البرنامج التزام مركز أبوظبي للغة العربية بدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقراءة، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات لإعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، إذ يعمل النادي من خلال برامجه وأنشطته على تمكين الطلبة من أدوات التفكير النقدي، والحوار البنّاء، وتعزيز حضور اللغة العربية بوصفها لغة للعِلم والإبداع والابتكار.

وشهدت انطلاقة البرنامج خلال الفترة الماضية تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة في المدارس التي بدأت فيها اللقاءات الأولى، فقد شارك الطلبة في جلسات نقاشية، وأنشطة تفاعلية معمّقة حول مجموعة مختارة من إصدارات مشروع «كلمة» للترجمة، ركّزت على تنمية مهارات الفهم والتحليل، وتوسيع المدارك المعرفية، في نموذج تعليمي يعيد للكتاب دوره الحيوي بوصفه أداة للإبداع والمعرفة.

وفي سياق تطوير التجربة القرائية، يعتمد البرنامج على اختيار النصوص بعناية، بما يراعي الفروق العمرية والمعرفية بين الطلبة، ويضمن تقديم محتوى قرائي مناسب لقدراتهم، يسهم في تعزيز الاستيعاب، ويجعل القراءة تجربة إيجابية ومحفّزة، بما يدعم أهداف الحملة المجتمعية في ترسيخ القراءة عادة مستدامة داخل الأسرة والمجتمع.