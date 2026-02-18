اختتام «المنتدى القرائي للأطفال» في دورته الخامسة

مراكش (الاتحاد)



اختتمت فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى القرائي للأطفال، بتتويج الفائزين في مسابقتي «الإلقاء الشعري» و«أحسن قصيدة للأطفال». التظاهرة التي نظمتها دار الشعر بمراكش يومي 13و14 فبراير، وخصصتها للتحسيس بالفعل القرائي لدى الأطفال واليافعين، بموازاة برامجها التي أمست تقليداً ثابتاً يؤسس لمشتل إبداعي ينمي المهارات الإبداعية للأطفال واليافعين والشباب.

وشهد برنامج المنتدى مشاركة ثلة من الباحثين والشعراء ومرتفقي ومرتفقات الفوج التاسع لورشات الكتابة الشعرية، والذي ينتمون لمؤسسات (المعالي، اكسيل2، معهد أبو العباس السبتي للمكفوفين، دار الثقافة تامنصورت)، كما تم تنظيم منتدى حواري حول موضوع «التربية الفنية في تنمية المهارات الإبداعية للطفل»، إلى جانب تقديم قراءات شعرية لإشراقات شعرية (مبارك العباني ومحمد بوكريم)، بالإضافة إلى توقيع لإصدارات شعرية جديدة.واحتضنت قاعة تيشكا بفندق آدم بارك، تنظيم المنتدى الحواري والذي تناول موضوع «التربية الفنية والجمالية في تنمية المهارات الإبداعية للأطفال» بمشاركة الأساتذة: حسن النفالي، نعيمة فنو، السعيد أبو خالد، ومن تأطير الناقد الدكتور عبداللطيف السخيري.

وحرصت دار الشعر بمراكش، منذ تأسيسها سنة 2017، على تنظيم ورشات الكتابة الشعرية عبر تفيئ خاص للفئات العمرية المستهدفة، في اختيار واعي يدرك أهمية ربط دور ووظيفة هذه المؤسسة الثقافية بنسيجها المجتمعي، والسعي إلى استنبات والتحسيس بالكتابة الشعرية لدى المهتمين والشباب والأطفال، داخل الأوساط التعليمية وفي المشهد الجمعوي والثقافي بالمدينة. كما تسعى تظاهرة المنتدى القرائي للأطفال إلى تحفيز المرتفقين ورواد دار الشعر بمراكش على القراءة وتحيين علاقة القارئ بالكتاب والكتابة، وهي مشتل مفتوح على تنمية المهارات الإبداعية، في انفتاح بليغ على المستقبل.