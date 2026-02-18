الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مهرجان المسرح الخليجي في الفجيرة 23 أبريل

اللجنة تستعرض ملامح برنامج المهرجان (وام)
19 فبراير 2026 02:06

الفجيرة (وام)

عقدت اللجنة العليا لمهرجان المسرح الخليجي 2026 اجتماعها في إمارة الفجيرة برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة. ترأّس الاجتماع محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، وبحضور شذى الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، وأسماء الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنمية المبدعين بالإنابة في وزارة الثقافة، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.
واعتمد الاجتماع الموعد الرسمي لانطلاق مهرجان المسرح الخليجي 2026، حيث من المقرر أن تقام فعالياته في الفترة من 23 إلى 30 أبريل المقبل، في مركز الفجيرة الإبداعي، الذي يوفر بيئة متكاملة للعروض المسرحية والبرامج المصاحبة، بما يعكس حرص اللجنة العليا على تقديم تجربة ثقافية وفنية متميزة للفرق المشاركة والجمهور على حد سواء.
واستعرضت اللجنة ملامح البرنامج العام للمهرجان، الذي يضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة، التي تعكس غنى المشهد المسرحي الخليجي، متضمناً إقامة معرض خاص يوثّق «تاريخ المسرح الخليجي» يعرض فيه أهم المحطات والعروض المسرحية والفرق، التي ساهمت في إثراء الحركة المسرحية، كما يشمل البرنامج ندوة فكرية بعنوان «النقد المسرحي من الانطباع إلى الرؤية الإبداعية»، يشارك فيها نخبة من المسرحيين والنقاد من دول الخليج والوطن العربي، لتبادل الخبرات، ومناقشة التطورات المعاصرة في النقد المسرحي وأساليب تقييم العروض، بما يسهم في تعزيز الوعي الفني، وتطوير المشهد المسرحي.

مهرجان المسرح الخليجي
الإمارات
الفجيرة
