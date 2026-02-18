إعلان القوائم القصيرة في جائزة «زايد للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية عن القوائم القصيرة المرشحة لدورتها العشرين 2026-2025، التي شملت فروع الآداب، والمؤلف الشاب، والترجمة، والفنون والدراسات النقدية، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وفرع المخطوطات والموسوعات والمعاجم، والنشر والتقنيات الثقافية، وضمت القوائم أعمالاً مميزة تعكس تنوع التجارب الإبداعية والبحثية من مختلف أنحاء العالم.

اعتمدت الهيئة العلمية القوائم القصيرة للجائزة عقب مراجعات دقيقة لتقارير لجان التحكيم المتخصصة، وذلك خلال سلسلة اجتماعات ترأسها الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام للجائزة، وحضور أعضاء الهيئة، وهم: سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، يورغن بوز من ألمانيا، الدكتورة ناديا الشيخ من لبنان، مصطفى السليمان من الأردن، الدكتور خالد المصري من الأردن/ الولايات المتحدة الأميركية، الدكتورة ريم بسيوني من مصر، الدكتورة منيرة الغدير من السعودية، المترجم والأكاديمي التركي الدكتور محمد حقي صوتشين، حيث جرى إقرار القوائم وفق المعايير العلمية المعتمدة، وفي إطار المسار المؤسسي الذي تنتهجه الجائزة، بما يعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز المنصات الثقافية العالمية المعنية بتكريم الإنتاج المعرفي والإبداعي، وترسيخ قيم الحوار الثقافي والانفتاح المعرفي.

«الآداب»

وضمت القائمة القصيرة لفرع «الآداب» ثلاثة أعمال، وهي: «مواليد حديقة الحيوان» لأشرف العشماوي من مصر، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2024، و«فورور» لنزار عبد الستار من العراق، الصادر عن هاشيت أنطوان - نوفل عام 2024، و«سر الزعفرانة» لبدرية البشر من السعودية، الصادر عن دار الشروق عام 2025.

أما القائمة القصيرة لفرع «المؤلف الشاب»، فقد اشتملت على «حبكات وشخصيات: المقاربة البلاغية الحجاجية للرواية العربية» لمصطفى رجوان من المغرب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2025، و«النديم: كتاب في الكتب» لعمر زكريا، من الأردن، الصادر عن منشورات الحرف عام 2024، إضافة إلى «فراشتي التي لا تموت» لآلاء القطراوي من فلسطين، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2025.

وفي فرع «الترجمة»، ضمّت القائمة القصيرة أربعة أعمال عكست ثراء التفاعل الثقافي بين العربية واللغات الأخرى، هي «تحسين القبيح وتقبيح الحسن» لأبي منصور الثعالبي، ترجمه من العربية إلى الإنجليزية جيرت يان فان جيلدر من هولندا، وصدر عن دار نشر بريل عام 2024، و«المصنف في الحجاج: الخطابة الجديدة» لشاييم بيرلمان ولوسي أولبرخت تيتكا، ترجمه من «الفرنسية» إلى «العربية» الدكتور محمد الولي من المغرب، وصدر عن دار الكتاب الجديد المتحدة عام 2023، و«أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة» ترجمته من العربية إلى «الإنجليزية» نوال نصر الله من العراق - الولايات المتحدة الأميركية، وصدر عن دار نشر بريل عام 2025، إضافة إلى «الطرديّات من شعره» للحسن بن هانئ أبو نواس، ترجمه من العربية إلى الإنجليزية جيمس إي. مونتغومري من المملكة المتحدة، وصدر عن المكتبة العربية/ دار نشر جامعة نيويورك عام 2024.

واحتوت القائمة القصيرة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» ثلاثة أعمال، هي: «مقومات النظرية اللغوية العربية» لرمزي منير بعلبكي من لبنان، الصادر عن دار نشر الجامعة الأميركية في بيروت عام 2025، و«إدراك العالم: الصور النمطية المتبادلة بين الأنا والآخر» لزهير توفيق من الأردن، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2025، و«الخبر والعيان: نحو تصور جديد لمبحث المنظور ووجهة النظر في فنون القصّ» للدكتور أحمد القاسمي من تونس، الصادر عن مجمع الأطرش لنشر الكتاب المختص وتوزيعه عام 2024.

كما شملت القائمة القصيرة لفرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» أربعة أعمال، هي: «نشأة الشعر العربي: من الهويات الإقليمية إلى المعيارية الإسلامية» لناثانييل ميلر من الولايات المتحدة، الصادر باللغة الإنجليزية عن دار نشر جامعة بنسلفانيا عام 2024، و«الديوان العربي: أجمل القصائد من العصر الجاهلي» لشتيفان فايدنر من ألمانيا، الصادر باللغة الألمانية عن دار نشر «دي أندِره بيبليوتيك» عام 2024، و«المفهوم العربيّ للمروءة - نحو أخلاقية للكمال في الثقافة العربية الكلاسيكية» لصلاح نتيج من فرنسا، الصادر باللغة الفرنسية عن دار نشر بريل عام 2025، إضافة إلى «خذ، أضِف، امزج واكتب: مصنّفات عربية في تحضير الأحبار» لسارا فاني من إيطاليا، الصادر باللغة الإيطالية عن دار نشر ببيليوغرافيكا عام 2023.

الموسوعات

أما القائمة القصيرة لفرع «المخطوطات والموسوعات والمعاجم»، فضمّت أعمالاً علمية متخصصة وموسوعة: «المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» بتحقيق الأستاذ الدكتور أحمد الباهي من تونس، الصادر عن دار سحنون للنشر والتوزيع عام 2025، و«موسوعة الأديان العالمية» في ستة مجلدات، للأستاذ الدكتور محمد الخشت من مصر، الصادرة عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عام 2025، و«استشهاد أريثاس بالعربية» بتحقيق باولو لاسبيزا من إيطاليا، الصادر عن دار هاراسوفيتس للنشر عام 2021، إضافة إلى «ديوان أبي الطيب المتنبي وأخباره» بتحقيق إبراهيم بن محمد بن حمد البطشان من السعودية، الصادر عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عام 2023.



حجب فروع «أدب الطفل» و«التنمية»

ضمت القائمة القصيرة لفرع «النشر والتقنيات الثقافية» كلاً من مؤسسة الإمارات للآداب من الإمارات، و«اقرأ لي» للكتب الصوتية من مصر، ودار الآداب من لبنان.

وتقرر في الدورة العشرين حجب فروع «أدب الطفل والناشئة» و«التنمية وبناء الدولة»، فيما استقبلت الجائزة أكثر من أربعة آلاف مشاركة من 74 دولة، توزعت بين 21 دولة عربية و53 دولة أجنبية، من بينها دول تشارك للمرة الأولى، مثل تشيلي وأيسلندا ولوكسمبورغ، وهو ما يعكس اتساع الحضور الدولي للجائزة، وتعاظم مكانتها في المشهد الثقافي العالمي، وترسيخ دورها بوصفها منصة معرفية رائدة تدعم الإبداع والحوار الثقافي عبر الحدود.