فعاليات الإفطار والسحور في متحف زايد الوطني

أبوظبي (الاتحاد) يدعو متحف زايد الوطني جميع أفراد المجتمع المحلي لتجربة مجموعة متنوعة من تجارب المأكولات والمشروبات خلال شهر رمضان المبارك، في عدد من المطاعم والمقاهي الجديدة، التي افتتحت مؤقتاً في حديقة المسار، وذلك من الساعة 5:30 عصراً وحتى منتصف الليل.

وتجمع هذه المطاعم في قائمتها بين الأطباق الكلاسيكية والعصرية، وفي الوقت نفسه، تواصل المطاعم والمقاهي داخل المتحف استقبال زوارها كالمعتاد، وتقدم كل منها قوائم طعام مخصّصة للشهر الفضيل. كما يمكن للمجموعات والشركات التي تضم 300 شخص الاستمتاع بوجبة الإفطار والسحور في المساحة الخارجية لمدخل الجسر الخارجي المطل على المتحف. فيما تستضيف صالة رمضان المطلة على الساحل، الزوار وتدعوهم للاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات من الساعة 5:30 عصراً، ووجبة السحور من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل. وسيفتح مقهى الغاف ومقاهي الحديقة، ركن، سافور باي توينز وسدرة آرتيزن في المتحف يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى منتصف الليل، ليوفروا مجموعة من العروض الخاصة على الإفطار والسحور طيلة شهر رمضان المبارك.

وتندرج تجارب المأكولات والمشروبات ضمن برنامج «أمسيات رمضانية في متحف زايد الوطني»، الذي ينظمه متحف زايد الوطني خلال الشهر الكريم، وهو عبارة عن برنامج ثقافي ثري، يهدف إلى تعزيز المعرفة بالشهر الفضيل، ويتناغم مع قيم عام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجسّد البرنامج الإرث الثقافي الإماراتي وتقاليد رمضان وقيمه، ويرسّخ معاني الحضور والتأمل والتواصل من خلال تجارب تجمع أفراد المجتمع.