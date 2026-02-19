«ليالي الخور الرمضانية» في مكتبة محمد بن راشد.. أجواء ثقافية تجمع الأسرة

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع إطلاق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، "موسم الولفة"، والذي يهدف إلى ترسيخ قيم التلاحم الأسري وتعزيز الروابط المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية "ليالي الخور الرمضانية"، خلال الفترة من 2 إلى 7 مارس المقبل، وذلك في إطار دعمها للمبادرات المجتمعية الوطنية، عبر برنامج رمضاني متكامل يجمع بين الثقافة والفن والأنشطة المجتمعية في تجربة ثرية تحت سقف واحد.

وتقام الفعالية بالتعاون مع شركة "Empty Basket"، بالتزامن مع فعاليات عام الأسرة، وبمشاركة أكثر من 30 مشاركًا، حيث يُقدّم برنامج متنوع للزوّار يجمع بين السوق الرمضاني، والأمسيات الشعرية والموسيقية، والورش الفكرية، والأنشطة المخصصة للأطفال، في تجربة صُممت خصيصاً لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم الشهر الفضيل.

ويبرز "رمضان ماركت" كإحدى أهم محطات "ليالي الخور الرمضانية"، بوصفه منصة تحتفي بالأفكار والتجارب المحلية التي تعكس روح المبادرة والإبداع، وتجمع مشاريع مختارة بعناية من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية، لتقدم منتجات تنسجم مع أجواء الشهر الكريم.

ويستكمل الزوّار تجربتهم في "شارع أكلات رمضان"، الذي يضم نخبة من المطاعم والمشاريع الغذائية، إضافة إلى ركن للطهي الحي يتيح لجمهور المكتبة متابعة إعداد الأطباق الإماراتية التقليدية مباشرة.

تعزيز الوعي الأسري

وضمن البرنامج الثقافي، تبرز ورشة "دراسة جدوى: مشروع حياة"، التي تطرح مفهوم الزواج باعتباره مشروعاً إنسانياً يحتاج إلى تخطيط ووعي، حيث تناقش تحديد الأهداف والرؤية، وتحليل التحديات الاجتماعية، والتوازن بين التكاليف المادية والعاطفية والعائد الإنساني، في طرح عملي يلامس واقع الأسرة المعاصرة.

كما تخصص المكتبة ضمن فعاليات المهرجان مساحة لتجمع نوادي القراءة، بموضوعات مستلهمة من شهر رمضان و"عام الأسرة"، ضمن جلسات حوارية تفتح المجال لتبادل الأفكار وتعميق النقاش حول قضايا اجتماعية وثقافية.

شعر وموسيقى وتراث

يحمل البرنامج بُعداً فنياً واضحاً، من خلال أمسية شعرية يشارك فيها عدد من الشعراء بقصائد تحتفي بدولة الإمارات وإرثها الثقافي، بالإضافة إلى مكانة الشهر الفضيل والأسرة، وتتواصل ليالي الخور على متن أنغام العود في أجواء هادئة تتيح للحضور الاستمتاع بالتجربة الموسيقية على ضفاف خور دبي.

فعاليات وبهجة لمختلف الأعمار

وتولي المكتبة اهتماماً لافتاً بزوارها من مختلف الأعمار، من خلال باقة واسعة من الأنشطة الإبداعية التي تتخلل ليالي الخور الرمضانية، وتشمل الرسم والتلوين، وصناعة السلاسل والأساور، وتزيين الكتب، وتنسيق باقات الورد والإكسسوارات، في مبادرة تعكس روح الابتكار لدى الصغار وتجمعهم بمشاركة الكبار.

كما توفر المكتبة مجموعة من الكتب التي تلبي مختلف الاهتمامات وتناسب الفئات العمرية المتنوعة، بموضوعات مستلهمة من شهر رمضان و"عام الأسرة"، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية تفتح المجال لتبادل الأفكار وتعميق النقاش حول قضايا اجتماعية وثقافية.

وضمن أجواء رمضان ولياليه المميزة في مكتبة محمد بن راشد، تُنظم فعالية "اصنع سبحتك"، حيث تتحول حبات الخرز إلى مساحات للتأمل والإبداع، وتمكّن الورشة المشاركين من اختيار ألوانهم وتفاصيلهم بعناية، ليصوغ كل منهم سبحة تحمل بصمته الخاصة ومعناها الشخصي.

وفي مشهد يحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، ستُخصص ليلة الأزياء التراثية لتملأ المكان بألوان الماضي وأناقـة الانتماء، بأقمشة وأزياء تحكي سيرة الوطن، وتستعيد جمال الموروث في صورة حيّة تجسد ارتباط الماضي بجذوره الراسخة.

دكان الأوليين.. وفنجانك من تصميمك

في زاوية تراثية خاصة، يستقبل "دكان الأوليين" الزوار بتصميم يستلهم بساطة الماضي، مستعرضاً أكلات خفيفة ومشروبات ما زالت حاضرة في الذاكرة.

وتعد فعالية "لوّن فنجانك" من الأنشطة المميزة ضمن البرنامج، حيث تتيح للزوار تصميم فناجينهم بألوانهم ولمساتهم الشخصية، في تجربة فنية تعكس روح الابتكار. ويتحول الفنجان إلى قطعة تعبّر عن الذائقة الفردية وتشكّل ذكرى ترافق لحظات القهوة في أجواء رمضانية عائلية. كما تشهد "ليالي الخور" ركناً مخصصًا للتصوير الفوتوغرافي، لالتقاط اللحظات العائلية وتوثيقها في ليالٍ تحتفي بروح الشهر الكريم.

ومن خلال "ليالي الخور الرمضانية"، تؤكد مكتبة محمد بن راشد دورها كمركز ثقافي ومجتمعي فاعل، يجمع بين المعرفة والترفيه، ويوازن بين التراث وروح المعاصرة. كما تقدم تجربة متكاملة تتيح للأسر الإماراتية والمقيمين الاستمتاع بأجواء رمضان ضمن إطار ثقافي يعزز الترابط الأسري والتواصل بين الأجيال.