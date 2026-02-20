السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

ناسا تختبر بنجاح إطلاق المهمة "أرتميس 2 " نحو مدار القمر

ناسا تختبر بنجاح إطلاق المهمة "أرتميس 2 " نحو مدار القمر
20 فبراير 2026 16:09

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أنها أجرت اختبارا ناجحاً لإطلاق صاروخها "إس إل إس" الذي سيحمل رواد فضاء إلى مدار القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً.

وأفادت ناسا بأن العملية جرت كما هو مخطط لها، وانتهت عند العد التنازلي قبل 29 ثانية من الإطلاق، ومن المتوقع أن تحدد ناسا موعداً نهائياً لإطلاق المهمة.

ويجري اختبار إطلاق الصاروخ في ظروف واقعية مع خزانات وقود ممتلئة وفحوصات فنية، في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، حيث يتدرب المهندسون على المناورات اللازمة لتنفيذ عملية إطلاق فعلية.

وستكون مهمة أرتميس 2 أول مهمة مأهولة تحلق في مدار القمر منذ أكثر من 50 عاماً، بمشاركة ثلاثة أميركيين وكندي واحد.

المصدر: وام
القمر
ناسا
