معارض فنية تجمع ثنائية الحداثة والتجريد في «دبي المالي العالمي»

دبي (الاتحاد)



يستضيف مركز دبي المالي العالمي، ضمن برنامجه الفني لشهري فبراير ومارس، معرضين متميزين لفنانين من أجيال وخلفيات جغرافية متنوعة، وذلك في قاعتي «أوبرا غاليري» و«بيروتان غاليري دبي». وتقدم هذه المعارض قراءة بصرية تستكشف ممارسات فنية رائدة، تتنوع بين أصالة الحداثة الإماراتية وتيارات التجريد المعاصر، ما يجسّد عمق وتنوع المشهد الثقافي الذي يحتضنه المركز كوجهة عالمية للفنون.



في «أوبرا غاليري» ينطلق معرض «النايد» للفنان الإماراتي القدير عبدالقادر الريس، خلال الفترة من 26 مارس وحتى 8 أبريل 2026. يسلّط المعرض الضوء على مسيرة رائدة تمتد لأكثر من خمسين عاماً، ويستعرض دور الريس كشخصية محورية في تشكيل الهوية البصرية والثقافية للدولة. وتبرز في المعرض «سلسلة الغاف» كرمز للمرونة، و«سلسلة الحروفية» التي تحوّل النص العربي إلى تعبير فني، و«سلسلة الانطباعية» التي توثّق العمارة التقليدية بلغة الضوء والألوان.

بالتوازي مع ذلك، يستضيف «بيروتان غاليري دبي»، معرض «الجزيرة المنجرفة» للفنانة الصينية المقيمة في برلين شياو وانغ، والمستمر حتى 28 فبراير 2026. ويُعد هذا المعرض أول ظهور منفرد للفنانة في الشرق الأوسط، حيث ترتكز لوحاتها على «الخط» كعنصر تعبيري أساسي فوق قماش أبيض، مستلهمةً إيقاعاتها من اليوغا والرقص وآلة ال «قو تشين» الصينية، لتخلق أعمالاً تجمع بين ديناميكية الحركة وهدوء السكون.