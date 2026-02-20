السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

معارض فنية تجمع ثنائية الحداثة والتجريد في «دبي المالي العالمي»

معارض فنية تجمع ثنائية الحداثة والتجريد في «دبي المالي العالمي»
20 فبراير 2026 16:16

دبي (الاتحاد)


يستضيف مركز دبي المالي العالمي، ضمن برنامجه الفني لشهري فبراير ومارس، معرضين متميزين لفنانين من أجيال وخلفيات جغرافية متنوعة، وذلك في قاعتي «أوبرا غاليري» و«بيروتان غاليري دبي». وتقدم هذه المعارض قراءة بصرية تستكشف ممارسات فنية رائدة، تتنوع بين أصالة الحداثة الإماراتية وتيارات التجريد المعاصر، ما يجسّد عمق وتنوع المشهد الثقافي الذي يحتضنه المركز كوجهة عالمية للفنون.


في «أوبرا غاليري» ينطلق معرض «النايد» للفنان الإماراتي القدير عبدالقادر الريس، خلال الفترة من 26 مارس وحتى 8 أبريل 2026. يسلّط المعرض الضوء على مسيرة رائدة تمتد لأكثر من خمسين عاماً، ويستعرض دور الريس كشخصية محورية في تشكيل الهوية البصرية والثقافية للدولة. وتبرز في المعرض «سلسلة الغاف» كرمز للمرونة، و«سلسلة الحروفية» التي تحوّل النص العربي إلى تعبير فني، و«سلسلة الانطباعية» التي توثّق العمارة التقليدية بلغة الضوء والألوان.

بالتوازي مع ذلك، يستضيف «بيروتان غاليري دبي»، معرض «الجزيرة المنجرفة» للفنانة الصينية المقيمة في برلين شياو وانغ، والمستمر حتى 28 فبراير 2026. ويُعد هذا المعرض أول ظهور منفرد للفنانة في الشرق الأوسط، حيث ترتكز لوحاتها على «الخط» كعنصر تعبيري أساسي فوق قماش أبيض، مستلهمةً إيقاعاتها من اليوغا والرقص وآلة ال «قو تشين» الصينية، لتخلق أعمالاً تجمع بين ديناميكية الحركة وهدوء السكون.

 

 

 

المصدر: وام
دبي المالي العالمي
آخر الأخبار
علماء كوريون يكتشفون طريقة واعدة لإبطاء سرطان القولون وزيادة فرص النجاة
التعليم والمعرفة
علماء كوريون يكتشفون طريقة واعدة لإبطاء سرطان القولون وزيادة فرص النجاة
اليوم 11:53
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
الرياضة
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
اليوم 11:30
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:09
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
الأخبار العالمية
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
اليوم 11:04
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
الأخبار العالمية
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©