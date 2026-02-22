قرقاش: «متحف غوغنهايم» يرسخ مكانة أبوظبي واحة للإبداع

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المشروع الثقافي في أبوظبي يؤسس واحة عالمية من الإبداع، مشيراً معاليه إلى أن المنظومة الثقافية في أبوظبي تعززت بمشاريع استثنائية، منها متحف غوغنهايم أبوظبي الذي يعد أحد أهم وجهات الفنون والثقافة المنتظر افتتاحها خلال العام الجاري، وقال معاليه عبر منصة «إكس»: «المشروع الثقافي في عاصمتنا الجميلة أبوظبي يكتمل ليؤسس واحةً عالمية من الإبداع.

مع متحف اللوفر، وافتتاح متحف التاريخ الطبيعي ومتحف زايد الوطني العام الماضي، يبرز متحف غوغنهايم أبوظبي كإحدى أهم وجهات الفنون والثقافة المنتظر افتتاحها في 2026. التنمية الشاملة لا تكتمل دون المكون الثقافي وهي ركنٌ أصيل من أركان نهضتنا».