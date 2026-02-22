الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

قرقاش: «متحف غوغنهايم» يرسخ مكانة أبوظبي واحة للإبداع

قرقاش: «متحف غوغنهايم» يرسخ مكانة أبوظبي واحة للإبداع
22 فبراير 2026 04:15

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المشروع الثقافي في أبوظبي يؤسس واحة عالمية من الإبداع، مشيراً معاليه إلى أن المنظومة الثقافية في أبوظبي تعززت بمشاريع استثنائية، منها متحف غوغنهايم أبوظبي الذي يعد أحد أهم وجهات الفنون والثقافة المنتظر افتتاحها خلال العام الجاري، وقال معاليه عبر منصة «إكس»: «المشروع الثقافي في عاصمتنا الجميلة أبوظبي يكتمل ليؤسس واحةً عالمية من الإبداع.
مع متحف اللوفر، وافتتاح متحف التاريخ الطبيعي ومتحف زايد الوطني العام الماضي، يبرز متحف غوغنهايم أبوظبي كإحدى أهم وجهات الفنون والثقافة المنتظر افتتاحها في 2026. التنمية الشاملة لا تكتمل دون المكون الثقافي وهي ركنٌ أصيل من أركان نهضتنا».

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأميركي لمراقبة ومكافحة معاداة السامية
تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص
أبوظبي
رئيس الدولة
الثقافة
الإمارات
الفنون
أنور قرقاش
محمد بن زايد
آخر الأخبار
بلدية دبي
علوم الدار
"بلدية دبي" تنجز مبادرة فنية تجميلية على شارع الشيخ زايد
اليوم 12:00
«ثلاثية» لخيول ياس و«عدي» يحلّق بماراثون العين
الرياضة
«ثلاثية» لخيول ياس و«عدي» يحلّق بماراثون العين
اليوم 11:59
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©