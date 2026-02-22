«علم الاجتماع الرقمي».. قضايا سيبرانية في الحياة اليومية

الشارقة (الاتحاد)



يعد علم الاجتماع الرقمي فرعاً حديثاً من علم الاجتماع، يقوم على دراسة التفاعلات والعلاقات الاجتماعية التي تحدث من خلال الوسائط الرقمية والتكنولوجية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الذكية، والبيانات الضخمة فقد نشأ استجابة لتلك التحولات العميقة التي فرضتها التكنولوجيا الرقمية.

ويستعرض كتاب «علم الاجتماع الرقمي - قضايا السيبرانية في الحياة اليومية»؛ للمؤلف الدكتور وليد رشاد زكي، الصادر عن محتوى للنشر، التطور التاريخي والجذور الأولى لعلم الاجتماع الرقمي من التحول الحاسوبي إلى علم الاجتماع الرقمي. متناولاً المفاهيم الأساسية الخاصة بعلم الاجتماع الرقمي، وهي مفهوم المجتمع الافتراضي، والواقع الافتراضي والتحول نحو الواقع المعزز، بالإضافة إلى المواطن الرقمي والجمهور الرقمي، باعتبارهما الأكثر تأثيراً في علم الاجتماع الرقمي، بل هم من المفاهيم الأساسية لفهم الكيفية في تغير العلاقات الاجتماعية، والثقافة، والهوية في العصر الرقمي.

وقال المؤلف وليد رشاد زكي لـ«الاتحاد»: إن السيبرانية أساس علم الاجتماع الرقمي، ويعتبر مصطلح السيبرانية مفهوماً معقداً ومتعدد الأبعاد، ويُستخدم في مجالات عدة، مثل التكنولوجيا، والأمن، وعلم الاجتماع الرقمي، وتشير إلى كل ما يتعلق بالتفاعلات التي تحدث في الفضاء الرقمي. وتابع: مع توسع الفضاء السيبراني لم تعد هناك ثقافة سيبرانية واحدة بل أصبح المجتمع أمام تعدد ثقافي رقمي يعبر عن تنوع الهويات واللغات والأنظمة القيمية فكان التوجه نحو الثقافة السيبرانية التعددية التي تعني انفتاح الفضاء السيبراني على كل الأشكال الثقافية دون رقابة مركزية.

وأبرز الكتاب أن أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الرقمية هو ما يُعرف بـ«الدارك ويب»، وهو جزء خفي من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه عبر المتصفحات التقليدية، ويُستخدم في أنشطة الجرائم المنظمة، وترويج العنف الرقمي وتبادل البيانات الحساسة، وهي ما تمثل تحدياً جديداً للباحثين وصنّاع القرار، يتطلب تعاوناً دولياً وأمنياً وتقنياً مكثفاً.

وأشار المؤلف إلى أن مواجهة هذه المخاطر لا يمكن أن تقتصر على التشريعات أو الرقابة فقط، بل يجب تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية من خلال وعي الفرد بحقوقه وواجباته في البيئة الرقمية واحترام الآخر وتجنب العنف اللفظي أو الرمزي وحماية البيانات الشخصية، والمساهمة في إنتاج محتوى إيجابي وهادف.