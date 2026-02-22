«الشارقة للنقد التشكيلي» تستعرض «العمارة في التشكيل العربي»

الشارقة (وام)



اعتمدت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي موضوع «العمارة في التشكيل العربي.. منازل ومقاربات» عنواناً للدورة الـ 17 من الجائزة التي تنظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، الأمين العام للجائزة: إن الدعم المتواصل الذي يقدّمه صاحب السمو حاكم الشارقة للبحث النقدي التشكيلي شكّل ركيزة أساسية في ترسيخ الثقافة البصرية العربية وتعزيز مكانة النقد الفني بوصفه شريكاً فاعلاً في تطوير التجربة التشكيلية.

وأشار إلى أن إطلاق دورة جديدة من الجائزة يأتي امتداداً لهذه الرؤية الثقافية العميقة لسموّه التي تولي البحث النقدي أهمية خاصة، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام الدارسين والباحثين لمقاربة التحولات الجمالية والفكرية في الفن التشكيلي العربي، بما يسهم في بناء مرجعية نقدية واسعة ومواكبة للحراك الفني المعاصر.

وأوضح أن الجائزة أسهمت في ترسيخ حضورها وحجزت لنفسها مكانة وازنة في المكتبة العربية عبر نهجها الذي يقوم على التوثيق والإصدار ونشر البحوث الفائزة، بما أتاح تراكماً نقدياً نوعياً شكّل مرجعاً للباحثين والمهتمين، وأوجدت حالة ثقافية خاصة أسهمت في التعريف بالناقد العربي وتسليط الضوء على منجزه البحثي؛ إذ قدّمت على امتداد دوراتها المتعاقبة أكثر من 68 ناقداً وناقدة أسهموا بأبحاثهم في إثراء المشهد النقدي العربي وتعزيز حضوره المعرفي.



الروافد الجمالية

وحول عنوان الدورة الحالية، قال أمين عام الجائزة: إن اختياره يعكس وعي الجائزة بعمق العلاقة بين الفنون البصرية والفضاء المعماري بوصفه أحد أهم الروافد الجمالية والفكرية في التجربة التشكيلية العربية، وإن العنوان ينفتح على مقاربات نقدية متعددة تستقصي حضور المعمار في الأعمال التشكيلية لا بوصفه عنصراً بصرياً فحسب بل باعتباره حاملاً للدلالة الثقافية والذاكرة والمكان، وما يتيحه ذلك من قراءات تحليلية تكشف تحوّلات الرؤية الفنية وأساليب التعبير في التشكيل العربي المعاصر.

يشار إلى أن جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي تنفرد عربياً في هذا المجال النقدي تحديداً، فهي الجائزة الوحيدة التي تناقش موضوعاً فنياً حيوياً، وتبرز الجهود المبذولة من قبل الكتاب والنقاد والأكاديميين العرب.