«القوة الصامتة».. حوار الحجر والفراغ

أبوظبي (الاتحاد)



احتضن «جاليري سلوى زيدان» في أبوظبي، معرض «القوة الصامتة» للفنان التشكيلي وائل هلال، الذي يغوص من خلاله في جماليات الحضور الهادئ والتعبير العميق للحجر في حواره مع الفضاء. وتتجلى أعمال هلال النحتية كأنها صُممت خصيصاً لتتآلف مع الفضاءات المعمارية المتفردة، حيث يطرح الفنان مفهومه الخاص للقوة بوصفها فيضاً داخلياً ساكناً، لا يحتاج إلى ضجيج ليُدرك أو يُستشعر. وفي تأمل المتلقي لهذه المنحوتات، لا تتجسد القوة عبر الحركة أو الكتلة فحسب، بل من خلال التوازن الدقيق بين الصمت والفراغ.

ويقول الفنان وائل هلال إن أعماله النحتية تتشكل من الحجر والرخام، بوصفها كيانات مجردة تحمل إحساساً إنسانياً عميقاً، وتمنح المشاهد دلالات تعبيرية ثرية؛ حيث يتحول «الفراغ» إلى جزء أصيل من التكوين، لا بكونه غياباً، بل بوصفه مساحة للتنفس والتأمل. موضحاً أن هذه المنحوتات تشهد تلاقياً بين الثبات والحركة، والصلابة والنعومة، في حوار سرمدي بين المادة والشكل.

وأشار إلى اعتماده على منهجية «نحت الاختزال»، متعاملاً مع الحجر كذاكرة زمنية تختزن آثار التكوين والتحول، ومن خلال هذا الحوار الصامت مع الخامة، تولد أعمال تتسم بالهدوء والتماسك والاتزان، وكأنها لحظات متجمدة تصل ما بين الداخل والخارج.