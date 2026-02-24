«مكتبات الشارقة» تُعلن عن برنامج فعالياتها الثقافية والمجتمعية لشهر مارس

الشارقة (الاتحاد)

كشفت مكتبات الشارقة العامة عن برنامجها الثقافي والمجتمعي لشهر مارس 2026، مُطْلقةً باقة من الأنشطة الإبداعية والتراثية، والفعاليات القرائية والتعليمية، التي تتوزع على مكتبات الإمارة وعدد من الوجهات الثقافية والمجتمعية فيها، مستهدفة جمهوراً متنوعاً من مختلف الفئات العمرية لجميع أفراد العائلة من أطفال ويافعين وبالغين. ويأتي هذا البرنامج المتكامل في إطار استراتيجية مكتبات الشارقة الرامية إلى توفير حاضنات معرفية مجتمعية، تُركّز على تعزيز ثقافة القراءة، وتوسيع آفاق التعلم التفاعلي، وترسيخ القيم الثقافية والاجتماعية، مع التركيز على الهوية الوطنية، والابتكار، ودعم الروابط الأسرية.

فعاليات الطفولة المتأخرة

ويشمل برامج مكتبات الشارقة في شهر مارس سلسلة من الأنشطة الموجهة للأطفال، من أبرزها فعالية «حكايات مرِحة: مغامرات دوبي وسمسمة»، التي تُقام يوم الأحد 1 مارس الساعة 10:00 صباحاً، في مكتبة الذيد، إضافة إلى فعالية «إنجازات اليوم وقادة الغد»، التي تنظّمها مكتبة وادي الحلو يوم الخميس 5 مارس الساعة 5:00 مساءً، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي. كما تستضيف مكتبة دبا الحصن، يوم الأحد 8 مارس، الساعة 10:00 صباحاً، فعالية «حارس العمارة الصغير»، فيما تنظّم مكتبة الشارقة يوم الثلاثاء 10 مارس ورشة «علماء المستقبل» الساعة 10:00 صباحاً.

وتتواصل البرامج مع فعالية «تعلّم وحرّك بحكمة»، يوم الخميس 12 مارس الساعة 04:00 مساءً، في مكتبة كلباء. ويتضمن البرنامج فعالية «أنا رائد فضاء إماراتي» في مكتبة وادي الحلو، يوم الثلاثاء 17 مارس، الساعة 5:00 مساءً، إضافة إلى فعالية «البيئة في يدي» في مكتبة الذيد، يوم الثلاثاء 24 مارس، الساعة 10:00 صباحاً، وفعالية «كنز الآيات»، يوم الخميس 26 مارس، الساعة 04:00 مساءً، في مكتبة خورفكان. فعاليات الناشئة واليافعين وتستهدف مكتبات الشارقة فئة الناشئة واليافعين ببرامج تنمّي التفكير والإبداع، حيث تقام ورشة الكتابة «أين تسكن قصتي؟»، التي تستضيفها مكتبة دبا الحصن يوم الثلاثاء 17 مارس، الساعة 10:00 صباحاً. تستضيف مكتبة كلباء سجايا فتيات الشارقة – فرع كلباء لتنظيم فعالية «قصص المانغا بنكهة إماراتية»، يوم الأربعاء 25 مارس، الساعة 5:00 مساءً، كما يتضمن البرنامج «نغمات بين الأرفف»، يوم الخميس 26 مارس، الساعة 05:00 مساءً، في مكتبة دبا الحصن. ويتضمن البرنامج جلسات نادي القراءة، ومنها «أجوان» للكاتبة نورة النومان، يوم الأحد 29 مارس، الساعة 05:00 مساءً، في مكتبة وادي الحلو، إلى جانب «حين يختارك القدر» للكاتبة فاطمة علي البلوشي، في اليوم ذاته، الساعة 10:00 صباحاً، في مكتبة كلباء.

وتنظّم مكتبة الذيد فعالية خارجية بعنوان «التيراريوم»، يوم الاثنين، 30 مارس، الساعة 05:00 مساءً، في حدائق الذيد - حديقة زعفران. فعاليات البالغين يتضمن برنامج مارس مجموعة من الفعاليات الثقافية والفكرية للبالغين، حيث تنظّم مكتبة الشارقة جلسة «رحلة الهوية والطموح» في الجامعة القاسمية، يوم الأحد 1 مارس، الساعة 5:00 مساءً، لمناقشة كتاب «الطريق إلى الجبل» للكاتب إبراهيم مبارك. كما يتضمن البرنامج «حلول بلمسة ذكية» في مكتبة كلباء العامة، يوم الثلاثاء 3 مارس، الساعة 10:00 صباحاً.

وتنظّم مكتبة خورفكان جلسة «اصنعي أثراً»، يوم الاثنين 9 مارس، الساعة 4:00 مساءً، بمقر مركز سجايا – خورفكان. تستضيف مكتبة وادي الحلو، يوم الأربعاء 11 مارس، الساعة 9:00 صباحاً، فعالية «العلم نور وحروفنا حياة» الموجّهة لكبار السن، في حين تقام فعالية «الفن يصنع الفرق»، يوم الخميس 12 مارس، الساعة 10:00 صباحاً، في مكتبة الذيد. كما تنظّم مكتبة دبا الحصن جلسة «صفحات وصديقات»، يوم الاثنين 30 مارس، الساعة 5:00 مساءً في حديقة دبا الحصن العامة. فعاليات عائلية ومجتمعية وتُولي مكتبات الشارقة اهتماماً بالفعاليات الجامعة للأسرة والمجتمع، حيث تُقام فعالية «رحلة القيم»، المخصصة للجالية الهندية، في مكتبة خورفكان، يوم الثلاثاء 3 مارس، الساعة 4:00 مساءً، إضافة إلى فعالية «بيلاتس عائلي» باللغة الإنجليزية، يوم الخميس 26 مارس، الساعة 4:00 مساءً، في مكتبة الشارقة، وفي اليوم ذاته وفي نفس التوقيت، تستضيف مكتبة خورفكان فعالية توقيع كتاب «الرزفة». وتختتم مكتبات الشارقة برنامجها لشهر مارس بورشة مخصّصة للأمهات تحت عنوان «قوتها عافيتها»، يوم الثلاثاء 31 مارس، الساعة 10:00 صباحاً، في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، احتفاءً باليوم العالمي للمرأة. وتحرص مكتبات الشارقة على تنظيم برامج وفعاليات ثقافية ومعرفية تمتد على مدار العام، تُصمَّم وفق احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتتنوع بين القرائية والتعليمية والإبداعية والمجتمعية، بما يضمن استمرارية الأثر الثقافي، وتعزيز علاقة المجتمع بالمكتبة باعتبارها فضاءً حيّاً للتعلّم والحوار وبناء القيم.